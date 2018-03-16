10 мифов о ГВ, в которые все верят

Кормить нужно строго по расписанию. Грудное молоко усваивается не так, как смесь: малыш переваривает его уже за полчаса. Кроме того, он может сосать «непитательными» движениями, чтобы успокоиться или заснуть. Одним словом, кормить грудничка следует по требованию и никак иначе.

ГВ портит форму груди. Научно доказано, что самые серьезные изменения с грудью происходят во время беременности, а не кормления. Кроме того, она «не любит» резких перемен размера — от этого ткани растягиваются. Это значит, что не следует делать больших интервалов между кормлениями и сцеживаться без необходимости.

Если ребенок «висит» на груди, ему не хватает молока. На самом деле, так называемые «скученные» кормления совершенно нормальны, особенно для новорожденных. Они могут сосать часами, чтобы получить нужное количество молока, простимулировать лактацию маме, наконец, ощутить себя в покое и безопасности.

Кормящей маме надо соблюдать жесткую диету. Наши тела устроены намного умнее, чем кажется. Организм прекрасно фильтрует почти все, что попадает в молоко. Научно доказано, что колики у малыша не связаны с питанием мамы, и лишь некоторые продукты могут доставлять неприятности — обычно это коровье молоко.

Обязательно нужно сцеживаться. Если бы это было правдой, малыш бы появлялся на свет с молокоотсосом в руках. При обычном ГВ по требованию сцеживание не требуется — оно может пригодиться только если вы разлучены с малышом или лактацию действительно нужно «разгонять» (об этом скажет консультант).

ГВ отнимает все силы. Давайте признаем: абсолютно все мамы устают, и неважно, чем они кормят своих детей. Все не спят ночами, все сражаются с коликами и кое-как питаются. У всех после родов выпадают волосы и появляются растяжки. Материнство — тяжелый труд, даже если у вас есть три няни и домработница.

Во время болезни кормить грудью нельзя. Все с точностью наоборот: если мама заболела, она должна как можно чаще прикладывать малыша к груди. Дело в том, что молоко содержит антитела к инфекции, защищающие ребенка от заражения. Кроме того, во время болезни в молоке увеличивается содержание витаминов и микроэлементов.

Лекарства принимать тоже нельзя. То, что кормящей маме можно лечиться исключительно ромашкой и подорожником, — глупый и опасный миф. Многие лекарства (в том числе антибиотики) полностью совместимы с ГВ. Смело просите врача назначать вам разрешенные при лактации препараты.

Невозможно определить, наедается ли малыш. Есть два верных признака того, что ребенку хватает молока (и нет, это не контрольные взвешивания до и после кормления!). В первые недели малыш должен писать 10-12 раз в сутки и набирать минимум 120 г в неделю. Если это не так, стоит проконсультироваться с педиатром, которые хорошо разбирается в ГВ.

Кормить грудью — это очень просто. Для многих мам это так, но для многих — нет. Старт ГВ может быть очень трудным, и в этом нет ничего ненормального. Главное — вовремя обратиться за помощью, ни в коем случае не пытаться перетерпеть боль при кормлении и депрессию. Все обязательно наладится!