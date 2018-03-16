«Сама в свитере, а ребенок голый»: Натали Портман отругали за легкий наряд дочери

36-летняя американская актриса театра и кино Натали Портман 22 февраля 2017 родила дочь Амалию Мильпье-Портман. Это второй ребенок актрисы от брака с танцором Нью-Йоркского театра балета Бенжаменом Мильпье , свадьба с которым была в августе 2012 года.

На официальной странице актрисы в соцсети нечасто можно увидеть семейные фотографии. Такими снимками поклонников балуют обычно СМИ. Вот и на этот раз в сети появился снимок Натали с годовалой Амалией на руках. Вместо ожидаемого «на кого похожа» в обсуждении фото неожиданно всплыла тема «онажематерей» — почему мать в свитере, а ребенок в легком костюмчике и босиком?

Папарацци запечатлели молодую маму на прогулке с дочерью. Сама Натали одета в свитер и джинсы, а малышка — в тоненьком костюмчике с коротким рукавом и абсолютно босая, на ней нет даже носочков. Матери и бабушки всего мира не вынесли такой несправедливости по отношению к ребенку — они возмущены легкомыслием актрисы и написали массу комментариев под фотографией: «Сама напялила свитер и футболку снизу, а ребёнка в летнее нарядила! Мамаша непутевая», «Сама оделась а ребенок мёрзнет», «Сама в свитере идёт, а ребенок голый», «Сама в теплом свитере. А про дочь забыла..во.мамаша..еще та».

Конечно, и защитников у Натали нашлось немало. Они объясняли возмущенным «онажемамам», что на западе и в Америке так принято — одеть ребенка ровно на один слой меньше, чем себя. Многие написали, что одевая ребенка, родители не станут его мучить и надевать лишнее, если ребенок не хочет. К тому же, объясняют сторонники закаливания, по фото видно, что ребенок не замерз — иначе капризничал бы и жался к маме.

В Голливуде не утихают страсти вокруг секс-скандала. Многие звезды как будто излечились от амнезии и вспоминают, что «сильно пострадали» от сексуальных домогательств. Одной из них стала актриса Натали Портман, которая заявила, что к ней постоянно приставали в ходе ее кинокарьеры.