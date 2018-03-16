Александр Маршал призвал пенсионеров рожать

Детская тема в шоу-бизнесе поднялась с новой силой. Поговаривают, что после Аллы Пугачевой Эммануила Виторгана , ставших родителями в пенсионном возрасте, о детях начали мечтать и другие звезды шоу-бизнеса. О том, кто может это сделать, читайте в нашем материале.

Певец Александр Маршал признался, что не видит ничего криминального, что звезды-пенсионеры становятся родителями. По его словам, обычным людям не стоит удивляться этому, а, возможно, даже нужно брать с них пример. Ведь тогда можно решить главную проблему с демографией.

— Поскольку дети — это цветы жизни, то не вижу ничего плохого в том, если их будет как можно больше, — заявил певец. — У нас рождаемость повысится, нам необходимо улучшить демографическую ситуацию. Страна-то большая, а народа мало. Надо исправлять!

Впрочем, с Маршалом многие знаменитости не согласны. Олег Газманов , например, хоть и рад за своих коллег, ощутивших счастье родительства, но сам в очередной раз становиться отцом не торопится. «Есаул» считает: всему свое время.

— Рожайте, пока молодые: делайте, строгайте больше детей, — призывал певец на одном из светских мероприятий. — Все же ребенку нужен молодой и энергичный папа, чтобы мог среагировать на подвижность своего чада. А в возрасте уже трудно угнаться за его активностью!

Светская дама Лариса Копенкина рада и за Виторгана, и за Пугачеву. В браке с Прохором Шаляпиным она тоже могла стать мамой. Прохор не раз говорил, что был бы рад, если бы Лариса подарила ему сына или дочку. Но взять на себя такую ответственность Копенкина не решилась. Не исключено, что из-за отсутствия детей их брак с певцом и дал трещину.

— Это личное дело каждого — рожать или не рожать! — говорит Лариса. — Люди в каждом конкретном случае сами решают, нужны им дети или нет. Чем наш возраст хорош? Мы можем принимать не спонтанные решения, как в молодости, а взвешенные. Я уже сама отвыкла от пеленок, у меня ведь пока даже внуков нет. Сын никак не хочет делать меня бабушкой. А вот когда появятся внуки, тогда уже и подумаю, чтобы стать мамой (хохочет).