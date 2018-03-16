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Само очарование: видео про самых милых стесняющихся малышей
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Само очарование: видео про самых милых стесняющихся малышей 

Letidor.ru 16 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Наблюдать за малышами можно бесконечно — и каждый раз подмечать что-то новое в их поведении.
Мы уже показывали вам, как ведут себя крохи, которые внезапно обнаружили, что у них есть руки, как они смеются во время сна, как реагируют на любимых домашних животных.
А сегодня мы вам покажем, какими трогательными бывают малыши, когда стесняются. В видеоролике вы увидите самых милых малышей, которые по разным причинам очень стесняются, а делают они это так, что от них просто невозможно оторвать взгляд!
Кто-то из малышей не привык к популярности в Сети и еще не успел стать блогером, поэтому очень стесняется камеры и пытается любым способом закрыть свое лицо.
Другие дети не ожидали появления незнакомых людей в доме, поэтому очень смущены, не знают что им делать, пытаются сильнее прижаться к родителям.
А есть и такие, которые в буквальном смысле играют на камеру, позируя и изображая смущение.
Но что бы ни делали эти малыши, какой бы ни была причина их смущения, пользователи Сети очень рады, что родителям удалось снять на видео этих очаровательных стесняшек и выложить ролики в Интернет.
Смотрите нашу трогательную видеоподборку самых милых стесняющихся малышей!
Фото: Shutterstock.com
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