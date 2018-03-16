Само очарование: видео про самых милых стесняющихся малышей

Наблюдать за малышами можно бесконечно — и каждый раз подмечать что-то новое в их поведении.

Мы уже показывали вам, как ведут себя крохи, которые внезапно обнаружили, что у них есть руки, как они смеются во время сна, как реагируют на любимых домашних животных.

А сегодня мы вам покажем, какими трогательными бывают малыши, когда стесняются. В видеоролике вы увидите самых милых малышей, которые по разным причинам очень стесняются, а делают они это так, что от них просто невозможно оторвать взгляд!

Кто-то из малышей не привык к популярности в Сети и еще не успел стать блогером, поэтому очень стесняется камеры и пытается любым способом закрыть свое лицо.

Другие дети не ожидали появления незнакомых людей в доме, поэтому очень смущены, не знают что им делать, пытаются сильнее прижаться к родителям.

А есть и такие, которые в буквальном смысле играют на камеру, позируя и изображая смущение.

Но что бы ни делали эти малыши, какой бы ни была причина их смущения, пользователи Сети очень рады, что родителям удалось снять на видео этих очаровательных стесняшек и выложить ролики в Интернет.

Смотрите нашу трогательную видеоподборку самых милых стесняющихся малышей!

Фото: Shutterstock.com