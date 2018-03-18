Видео дня: эти малыши знают толк в модных головных уборах

Если вы думали, что за модой следят только взрослые, то сильно ошибаетесь. Настоящие знатоки в этой сфере — это малыши!

Крохи знают толк в модных тенденциях и просто обожают наряжаться, а их родители, зная о пристрастиях своих детей, не выпускают из рук мобильные телефоны, чтобы успеть запечатлеть милых модников на видео.

Сегодня в нашей видеоподборке вы увидите настоящих звезд моды среди малышей по версии их родителей и пользователей Сети. Эти крохи настольно очаровательны в своих панамках, кепках, шапочках, что можно смотреть эти ролики бесконечно!

Каждый из этих малышей самостоятельная личность, у каждого свой характер, а значит, и стиль. Кому-то больше подходит игривая шапочка с помпонами, которыми можно размахивать в разные стороны, а кто-то фанат испанской культуры и гордо носит сомбреро.

Но какие бы ни были у малышей вкусы в одежде, им, безусловно, идет любая вещь.

С данным утверждением согласны многочисленные пользователи Сети и считают этих малышей самыми милыми и трогательными модниками, которых они когда-либо видели.

Сомневаетесь? Скорее смотрите видео!

Фото: Shutterstock.com