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Видео дня: эти малыши знают толк в модных головных уборах
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Видео дня: эти малыши знают толк в модных головных уборах 

Letidor.ru 9 часов назад
Фото: Letidor.ru
Если вы думали, что за модой следят только взрослые, то сильно ошибаетесь. Настоящие знатоки в этой сфере — это малыши!
Крохи знают толк в модных тенденциях и просто обожают наряжаться, а их родители, зная о пристрастиях своих детей, не выпускают из рук мобильные телефоны, чтобы успеть запечатлеть милых модников на видео.
Сегодня в нашей видеоподборке вы увидите настоящих звезд моды среди малышей по версии их родителей и пользователей Сети. Эти крохи настольно очаровательны в своих панамках, кепках, шапочках, что можно смотреть эти ролики бесконечно!
Каждый из этих малышей самостоятельная личность, у каждого свой характер, а значит, и стиль. Кому-то больше подходит игривая шапочка с помпонами, которыми можно размахивать в разные стороны, а кто-то фанат испанской культуры и гордо носит сомбреро.
Но какие бы ни были у малышей вкусы в одежде, им, безусловно, идет любая вещь.
С данным утверждением согласны многочисленные пользователи Сети и считают этих малышей самыми милыми и трогательными модниками, которых они когда-либо видели.
Сомневаетесь? Скорее смотрите видео!
Фото: Shutterstock.com
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