Какие мотивации не стоит использовать в воспитании

Воспитывая ребенка, мы всегда прибегаем к тому или иному способу мотивации. Но важно помнить, что некоторые приемы считаются недопустимыми.

Специалисты выделяют несколько видов мотивации, которые сначала могут показаться эффективными, но в будущем принесут ребенку только вред. Но существует и способ правильной мотивации. Давайте разбираться.

Как можно и как нельзя мотивировать ребенка, рассказывает Владимир Якунцев, педагог, специалист по семейным отношениям, научный сотрудник Свято-Филаретовского православно-христианского института.

Владимир Якунцев

Педагоги говорят, что мотивация ребенку нужна для того, чтобы побудить его трудиться. Ведь труд играет колоссальную роль в воспитании. И принципиально важно, ради чего ребенок готов трудиться.

Можно выделить четыре основных вида мотивации:

• Труд-работа. Ребенок готов что-то делать, если ему за это заплатят.

• Труд-успех. Ребенок готов что-либо сделать, если его за это похвалят, а он почувствует себя молодцом.

• Труд-рабство. Ребенок готов выполнить что-либо без осознания смысла. Например, из-за страха наказания.

• Труд-забота. Ребенок готов трудиться ради необходимости какого-то другого человека.

Мамы и папы всегда на чем-то ставят акцент. Тип мотивации многое расскажет о личности самих родителей и о том, какие отношения они способны строить со своими детьми.

Давайте рассмотрим, какие из этих видов мотивации относятся к запрещенным, а что наш эксперт рекомендует использовать в воспитании.

Труд-работа, или мотивация подарками

Родители, прибегая к тому или иному способу мотивации в труде, закладывают базовые вещи. Именно они потом определяют ценности для человека. И нередко этим способом оказываются деньги или подарки.

Подобная мотивация — признак родительской беспомощности и дефицита авторитета.

Приучая ребенка делать что-либо, чтобы в итоге получить подарок или деньги, надо помнить, что он перенесет этот подход на все остальное.

Сын или дочь потом может думать: «Зачем мне ухаживать за родителями, если я от них уже больше ничего не получу/если мне не светит никакого наследства/это наследство мне светит не полностью?»

Некоторые думают, что сейчас они мотивируют ребенка деньгами, а в старости он подаст им стакан воды. Подаст, если дадут денег. Подаст, если перепишут квартиру.

Труд-успех, или мотивация похвалой

Успех — это один из фетишей, идолов. А идол всегда требует жертв. И именно ребенок может стать такой жертвой.

Некоторые взрослые думают: «Если иметь ребенка, то надо во что бы то ни стало иметь успешного ребенка» или «Если уж я не достиг успеха, так ребенок должен это сделать за меня».

Мамы и папы гонятся за некими стандартами, не жалея времени и средств. Как это — твой ребенок не танцует, не рисует, не играет? Это целая система ценностей. При этом часто чрезмерные нагрузки, кружки, секции, нацеленные на то, чтобы «прокачать» ребенка, сделать его соответствующим тем или иным параметрам, заменяют человеческое общение между родителями и детьми.

Самое печальное, что родители избегают общения с детьми, поскольку общение — это серьезный труд.

Мотивация успехом и статусом заведомо проигрышна, потому что успешными могут быть далеко не все.

Поэтому при таком подходе мы в 99 из 100 случаев воспитываем несчастных людей.

Настроенные на успех родители вольно или невольно воспитывают ребенка так, что все, что он делает, он делает ради статуса. В чем выражается этот успех — неважно, у каждого он свой. Главное, что ребенок так и не научится справляться с неудачами, которых в жизни будет немало.

Он не научится делать что-либо ради заботы о близких людях или просто потому, что это приносит положительные эмоции.

Труд-рабство, или мотивация страхом

Родителям следует присмотреться, создают ли они условия, в которых ребенок может учиться выносить собственные оценки и видеть смысл в том, что он делает.

Опыт психологического анализа ХХ века показал, что человек не переносит ситуацию отсутствия смысла, чувствует себя в ней крайне некомфортно.

Известный психотерапевт Виктор Франкл доказал, что отсутствие смысла — это невротическое состояние.

А дети всегда ощущают потребность в творчестве и волю к смыслу.

Страх перед наказанием — это условный рефлекс, который не дает ребенку осознать главное — смысл того, что он делает.

Именно поэтому мотивация в виде фразы: «Не сделаешь уроки, будешь закрыт в комнате!» не несет в себе ничего хорошего для воспитания.

Труд-забота, или мотивация состраданием и смыслом

При воспитании ребенка именно этот вид мотивации имеет положительный эффект.

Чтобы ребенок хотел трудиться, сначала нужно научить работать его совесть — отличать ложь от правды, делать самостоятельные оценки, искать смыслы. Приобретение таких навыков — тоже труд!

Дело родителей здесь — не мешать, не лгать, не занудствовать, не прибегать к насилию, а подать пример осмысленной жизни.

Не сбивайте с толку ребенка внешними мотивациями, так как в какой-то момент они вовсе перестанут мотивировать.

Внутренняя убедительность родителей играет в воспитании принципиальную роль. Всегда можно объяснить ребенку, чтобы он понял, что речь идет не просто о субъективных представлениях о красоте и доброте, а о том, что находит отклик в нем самом.

Но этому невозможно научить по книгам.

Чтобы пробудить совесть ребенка к такому труду, нужно прежде самому освободиться от социальных внушений, в числе которых не последнее место принадлежит культу успеха и материального вознаграждения.

Самый главный вывод

Парадоксально, но факт:

при воспитании конечная цель мотивации — освободить ребенка от давления мотивациями.

Будь то страх, материальная выгода или общественное мнение. Важно научить ребенка самостоятельно делать выбор, избирать более ценное и привносить его в жизнь, даже если это не сулит никакой выгоды.

А это значит, что такой опыт должен быть у самих родителей.