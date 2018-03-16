Арарат Кещян: «Я прошу жену родить мне третью дочь»

Редактор «Летидора» Татьяна Силина со всей ответственностью заявляет, что Арарату Кещяну, известному актеру и соведущему программы «НЕФАКТ» на телеканале «Звезда» , всего за 45 минут беседы удалось доказать один простой факт: современный папа — это не тот человек, который отвечает исключительно за финансовый успех предприятия под названием семья. Современный папа может все — и накормить, и напоить, и сказку придумать, и одежду дочерям выбрать, и отделить шелуху от плевел в модных трендах, и сделать все для того, чтобы его любимые женщины чувствовали себя самыми счастливыми на свете.

Арарат, в программе «НЕФАКТ» вы проверяете на прочность разные факты. Помогают ли вам эти знания в отцовстве?

Наверное, пока что я не сталкивался с какой-нибудь историей, которая бы повлияла на процесс воспитания моих детей. Но программа «НЕФАКТ» связана с путешествиями и познаниями разных культур, людей с другими менталитетами. Разумеется, я черпаю что-то интересное, что мог бы применить в своей семье. Не скажу, что впитываю все новое. Я в этом плане довольно консервативный человек.

Я очень долго проверяю факты, жду, чем все закончится, и только потом примеряю это на себя.

То есть вы не тот папа, который бы, узнав о новейшей методике воспитания от модного психолога, сразу бы стал ее внедрять в свою жизнь?

Ооо… Слово «модный» и все, что с ним связано, не моя история. В моем понимании мода — это увлечение чужими вкусами и симпатиями. Это когда один харизматичный человек взял и сделал то, что ему понравилось — например, он стал носить очень эффектные и импозантные очки. Этот человек настолько харизматичный, что ему все равно — идут ли они ему или нет, они ему просто нравятся, и точка. Люди, которые умеют размышлять, думают: «У него такое лицо, такой образ, поэтому ему эти очки идут». А большинство людей скажет — «Он надел эти очки, поэтому это модно, и поэтому теперь мы все будем носить эти очки».

Такая же история и со смартфонами. Сегодня в тренде смартфон одного определенного бренда, как только появляется новая модель — за ним очередь. И очередь не из тех людей, которым просто нужен реально хороший смартфон, а из тех, кому нужна именно последняя модель.

На мой взгляд, слепая погоня за модой — самый большой идиотизм, который может себе позволить взрослый человек.

Но все же современные родители одержимы модными веяниями — не только в трендах, но и, например, в образовании. Некоторые с пеленок загружают детей всем, чем только можно, желая вылепить из них спортсменов и профессоров. Как вам идея раннего развития детей?

Я провел великолепное счастливое детство, оно было именно детством. У меня была куча свободного времени, но в разное время я занимался фортепьяно, футболом, настольным теннисом, шахматами. У родителей не было цели занять каждую минуту моей жизни. Свободного времени хватало, я уходил гулять — и пойди тогда поймай меня. Но успевал учиться я хорошо. Учеба мне легко давалась!

Но сейчас время немного изменилось. Дети уже приходят в школу, умея читать, писать и считать…

Да, это правда. В советское время, когда мы получали образование, детей недостаточно загружали. Вот, например, моей Еве 3 года, она уже читает по слогам. Несколько раз была на занятиях по английскому языку, ей удалось запомнить все, о чем они тогда говорили. Но времени на игры у нее хватает.

Я не скажу, что нужно всячески загружать, чтобы в прямом смысле пухла голова или у ребенка началась депрессия. Но нагрузки нужно давать больше, чем это было во время моего детства — это факт! О, я уже как в нашей передаче начинаю разговаривать (смеется).

Главное здесь — не перегружать.

В какой-то момент ребенок может задать вам вопрос: «А где мое детство?»

А если это детство заиграет у него в 30 лет, что тогда с этим человеком делать? Он скажет: «Зубрил всю жизнь, теперь возьму и лет на пять уеду на Бали». Потом найдет себе еще какое-нибудь бесполезное занятие. А там уже — раз, и 50 лет стукнуло.

Вы стали папой в 35 лет. Это рано или поздно?

Это поздно. Скажу так — это палка о двух концах. Я размышляю: когда моей дочери будет 25 лет, мне будет 60. То есть внуков я уже стариком буду нянчить, на правнуков можно только надеяться (смеется). С этой точки зрения, конечно, плохо, что так поздно. Но есть еще внутренняя готовность.

У меня ощущение, что сейчас я идеально готов к отцовству. Я всего наелся, все взял от жизни. Сейчас мы задумывается о третьем ребенке.

С другой стороны — а вдруг это чувство появилось у меня только потому, что дети родились? Вдруг оно возникло бы и в 20 лет, и в 30 лет? Пойди и пойми.

Вот сегодня я отвел дочку в детский сад, вышел такой довольный и думаю: «О, папаша отвел дочь в детский сад!». Это очень приятное осознание.

Но согласитесь, молодой 20-летний человек, который еще зависит от родителей, наверное, не самый лучший кандидат на роль отца…

В 20 лет плохо зависеть от родителей. Человек, который хочет зарабатывать, будет зарабатывать. Мы зарабатывали еще в студенческие годы.

Хочешь жениться, хочешь ребенка — работай больше. Иначе — подожди. Если ты решил жениться и женился, тогда ты должен пахать.

А те родители, которые считают, что их ребенок в 20 лет — еще маленький, и начинают ему всячески помогать, подсовывая дары в виде дорогой машины, квартиры, сами растят своего маленького монстра. Такой сын превращается в избалованного и бесполезного человека.

Вы сказали, что задумываетесь о третьем ребенке. Наверное, мечтаете о сыне?

Не угадали (смеется). До рождения Евы я очень хотел сына. Я был уверен, что у меня будут именно сыновья. Но родилась Ева — и все изменилось. Когда жена забеременела вторым ребенком, все ждали мальчика… кроме меня — я говорил, что хочу дочь. Родилась Диана. Я взял ее на руки, подошел к жене и сказал:

«Роди мне третью девочку!»

У меня есть два племянника (у моего родного брата Ашота два сына — Тигран и Гриша) — и это просто другой мир. Девочки более дисциплинированные, более аккуратные, более внимательные. С девочками можно говорить и договориться. С пацанами все сложнее… (смеется).

Не могу не спросить про мальчиков и современные сложности, которые происходят с ними. Вы в курсе западного тренда, когда звезды Голливуда позволяют своим сыновьям наряжаться в одежду для девочек?

О, да, наслышан… Сначала небольшая предыстория. У Евы есть игра, где она перевоплощается в разных героев. Недавно она надела на себя красное платье с пайетками и заявила, что она Буратино. Жена ей в ответ: «Ева, Буратино же мальчик, разве мальчики ходят в платьях?» Она в ответ: «Ну вообще-то так бывает…»

В моем детстве эта реплика была бы просто детской, не связанной ни с чем фразой. И вызвала бы просто приступ смеха. Но в наше время эта фраза имеет совсем другой смысл…

Сегодня родители позволяют и допускают, чтобы мальчики одевались в девочек, и называют это детским самовыражением.

У меня вопрос: о самовыражении кого мы говорим — человека, который еще не совсем понимает, что происходит в мире?

Это же ребенок. Если вы называете его самодостаточным человеком, то отпустите его во взрослую жизнь. Но мы же их оберегаем, чтобы под машину не попали, объясняем, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы беды не случилось. Почему оберегаем? Потому что он еще не самостоятельный. Так будьте добры, дорогие родители, морально детей тоже оберегать. Воспитайте ребенка правильно. А там, как вырастет, пусть сам определяется — ради Бога. И если его правильно воспитать, переживать за его выбор не придется.

Дайте ребенку шанс вырасти нормальным человеком, не сбивая его с пути с самого начала.

А как насчет шикарных праздников, шикарных покупок — это нельзя назвать сбиванием ребенка с пути?

У нас был разговор с женой по этому поводу. Например, я был против того, чтобы на трехлетие Евы устраивать большой праздник. Но Катя аргументировала это тем, что каждый год такие праздники делать не нужно, но есть даты, которые хорошо бы отмечать. Например, год (это праздник для родителей — мы крестим детей) и три года, когда к ребенку уже могут прийти в гости друзья, когда он осознает атмосферу праздника. Следующий раз соберемся ближе к школе.

Но это траты на впечатления. А как вы относитесь к тратам на наряды, например?

Мы не закупаемся в брендовых магазинах. Мы закупаемся в средних магазинах и ориентируемся на качество вещей. Любопытная деталь: недавно моя теща зашла в «Ашан» и купила набор детских футболок за какие-то копейки. И знаете что? Жена посмотрела и говорит, что по качеству они просто идеальные!

Почему мой ребенок должен ходить в дорогом бренде? Кому и, главное, что я докажу. Я считаю, что одевать ребенка в дорогих магазинах смысла нет.

Зачем отдавать такие деньги? Другое дело, если у человека достаточно денег, чтобы эти траты не замечать. Тогда пожалуйста. Для многих те магазины, где я закупаюсь, дорогие… Надо просто жить по средствам, а не пытаться равняться на других. Благо, сейчас выбор есть.

Плохо, когда человек, не имеющий возможности, только ради лейбла все это покупает, залезает в кредиты. Это история из тех, как я вам про дорогой телефон рассказывал.

Насколько я знаю, у вашей жены есть свой бизнес.

Да, она занимается подготовкой свадеб и семейных праздников. Также сейчас Катя открывает интернет-площадку. Она о семейных ценностях со статьями от врачей, психологов и других компетентных специалистов.

Вы так с увлечением говорите об этом. То есть вы нормально относитесь к тому, что Катя не только жена и мама, но и бизнесвумен?

Конечно. Помимо материнства, женщина должна чем-то заниматься, самореализовываться, иначе она с ума сойдет!

Очень здорово, что вы это понимаете! Наверное, все приходит с опытом — ведь вы с Катей не так давно отпраздновали пятилетие со дня свадьбы…

Разногласий у нас огромное количество. Но я не представляю себе семью, где мужчина и женщина поженились и потом всю жизнь держались за руки и друг другу улыбались в «карамельном» настроении. Что-то там не то! Всегда какая-то несостыковка происходит, когда человек начнет отстаивать свое мнение. И где-то придется шестеренкам подтачиваться, чтобы они нормально сошлись. У кого-то это происходит долго и сложно, у кого-то быстро и безболезненно.

Вообще отношения — это не конфеты и букеты. Если ты женишься, то берешь на себя ответственность и готовность преодолевать большие сложности. Звучит как штамп, но это так.

Сегодня каждый второй брак заканчивается разводом, особенно больше всего расставаний приходится на первые год-два после свадьбы. У меня у самого это случилось… (первый брак артиста продлился год — Прим.ред.)

Помню, когда это произошло, Ашот сказал очень весомые для меня слова: «Я не боюсь, что ты сейчас разведешься — это неприятно, но ничего не поделаешь. Я боюсь, что у тебя атрофируется отношение к важности этого события».

Он правильно заметил.

Современные молодые люди хотят чересчур простой жизни, чересчур простых отношений. Когда что-то происходит не по их сценарию, они быстренько решают проблему разводом.

За пять лет мы с Екатериной Ивановной и кричали друг на друга, и обижались. Но я понимаю, что это ерунда. У меня много минусов, как у любого нормального человека. И у Кати они есть. Нужно просто принимать их, проживать, переварить и как-то совместить со своими минусами.

Эти пять лет были полны красок. Я как-то даже сказал жене, что у нас за это время на целую жизнь красочных моментов накопилось. И то ли еще будет!

Фото: личный архив Арарата Кещяна