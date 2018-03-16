Арарат Кещян резко высказался по поводу переодевания мальчиков в одежду для девочек

Звезда сериала «Универ», отец двоих детей Арарат Кещян дал интервью «Летидору», в котором высказался относительно трендов в современном мире — особенно о модных веяниях в воспитании детей (например, когда родители позволяют своим сыновьям наряжаться в платья для девочек). В этом вопросе Арарат солидарен со своей женой Екатериной, которая в сентябре 2017 года в «Инстаграме» написала об этом отдельный пост. Звездная семья не разделяет мнение родителей, которые считают подобные желания мальчиков детским самовыражением.

Фото: inst@katyakeshchyan

Если вы называете его самодостаточным человеком, то отпустите его во взрослую жизнь. Но мы же их оберегаем, чтобы под машину не попали, объясняем, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы беды не случилось. Почему оберегаем? Потому что он еще не самостоятельный. Так будьте добры, дорогие родители, морально детей тоже оберегать. Воспитайте ребенка правильно. А там, как вырастет, пусть сам определяется — ради Бога.

считает Арарат Кещян.

Об отношении актера к образовательному процессу современных детей, брендовой одежде, и кризисам в браке читайте в полной версии интервью ЗДЕСЬ. Фото: Instagram@araratkeshchyan