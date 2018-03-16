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Новый тренд: дети по ЭКО без отцов
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Новый тренд: дети по ЭКО без отцов 

Medaboutme.ru 16 марта 2018
Фото: Medaboutme.ru
Британские эксперты из Human Fertilisation and Embryology Authority сообщают, что растет число женщин, которые предпочитают заводить детей при помощи ЭКО и донорской спермы. Основная причина: не смогли найти «правильного мужчину».
За два года количество британок, желающих пройти ЭКО, чтобы зачать и родить собственного ребенка без участия полового партнера, выросло на 35%. Если в 2014 году было зарегистрировано 942 таких случая, то во 2016 — уже 1272, и эта цифра продолжает расти.
Раньше стремление родить ребенка без участия близкого мужчины нередко объяснялось желанием женщины сначала сделать карьеру, а потом обзавестись семьей. Сегодня за помощью к репродуктологам обращаются женщины, которые не смогли найти кандидата на роль отца своему ребенку или чей партнер не готов к обзаведению собственными детьми.
Также растет число женщин, которые замораживают свои яйцеклетки в молодом возрасте, в надежде на то, что позже у них все-таки появится человек, с которым они хотели бы связать свою судьбу и завести детей.
Эксперты подчеркивают, что женщин не смущает даже довольно высокая цена ЭКО при помощи донорской спермы и отсутствие гарантии успеха. Будущие мамы готовы платить за каждую дозу спермы и за каждый цикл искусственного осеменения, что обходится им в 10 тысяч фунтов стерлингов и более.
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