Беременная Ева Лонгория рассказала, как готовится к рождению сына

Вот уже совсем скоро 43-летняя Ева Лонгория родит первенца. Актриса пребывает в отличном настроении и делится своим позитивом с окружающими. Вчера Ева отметила день рождения и опубликовала в своем Instagram свежую фотографию, которую сопроводила трогательным постом. Будущая мама рассказала о том, что она чувствует в преддверии радостного события.

В этот день рождения я не могу поверить, что внутри меня живет малыш, который скоро появится на свет. Спасибо всем за поздравления. Этот год был потрясающим, и я получила самый величайший подарок — моего ангела.

Ева Лонгория

Напомним, что недавно Лонгория призналась, что у нее родится мальчик. На пресс-конференции, которую проводил Entertainment Tonight, актриса заявила, что хочет воспитать сына настоящим джентльменом.

Сейчас рождается все больше девочек, которые становятся феминистками. У них другой взгляд на то, как должно выглядеть мировое общество. И я так взволнована тем, что у меня будет мальчик. Я думаю, что мир нуждается в хороших мужчинах. Мой мальчик будет окружен успешными, образованными и сильными женщинами. И я считаю важным, чтобы ребенок уважал их.

So excited for the @overboardmovie press junket today!?... Hair: @frankiepaynehair Makeup: @beautybyelan Stylist: @charroxstylist

Актриса также добавила, что не купила кроватку и прочую мебель для будущего малыша, так как планирует переехать в новый дом.

Ева Лонгория и ее нынешний супруг Хосе Бастон зарегистрировали свои отношения в мае 2016. До свадьбы они встречались три года. Для актрисы ребенок будет первым. Хосе воспитывает еще троих детей от предыдущего брака.