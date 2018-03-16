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Беременная Ева Лонгория рассказала, как готовится к рождению сына
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Беременная Ева Лонгория рассказала, как готовится к рождению сына 

Журнал ОК! 16 марта 2018
Вот уже совсем скоро 43-летняя Ева Лонгория родит первенца. Актриса пребывает в отличном настроении и делится своим позитивом с окружающими. Вчера Ева отметила день рождения и опубликовала в своем Instagram свежую фотографию, которую сопроводила трогательным постом. Будущая мама рассказала о том, что она чувствует в преддверии радостного события.
В этот день рождения я не могу поверить, что внутри меня живет малыш, который скоро появится на свет. Спасибо всем за поздравления. Этот год был потрясающим, и я получила самый величайший подарок — моего ангела.
Ева Лонгория
Напомним, что недавно Лонгория призналась, что у нее родится мальчик. На пресс-конференции, которую проводил Entertainment Tonight, актриса заявила, что хочет воспитать сына настоящим джентльменом.
Сейчас рождается все больше девочек, которые становятся феминистками. У них другой взгляд на то, как должно выглядеть мировое общество. И я так взволнована тем, что у меня будет мальчик. Я думаю, что мир нуждается в хороших мужчинах. Мой мальчик будет окружен успешными, образованными и сильными женщинами. И я считаю важным, чтобы ребенок уважал их.
So excited for the @overboardmovie press junket today!?... Hair: @frankiepaynehair Makeup: @beautybyelan Stylist: @charroxstylist
A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) on  Mar 14, 2018 at 12:05pm PDT  Актриса также добавила, что не купила кроватку и прочую мебель для будущего малыша, так как планирует переехать в новый дом.
Ева Лонгория и ее нынешний супруг Хосе Бастон зарегистрировали свои отношения в мае 2016. До свадьбы они встречались три года. Для актрисы ребенок будет первым. Хосе воспитывает еще троих детей от предыдущего брака.
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