Семья Барановых снова ждет ребенка

ДЗЕРЖИНСКСемья Барановых снова ждет ребенкаМаленький ребенок в семье — это помимо любви и умиления множество забот и хлопот. А если он в семье не один, а если детей больше трех? Это огромное счастье, уверены супруги Николай и Анна Банновы, которых можно назвать родителями в пятой степени, ведь они воспитывают пятерых детей.

Большая и дружная семья Банновых — это несколько поколений родных людей. Они не представляют теперь жизни друг без друга, а ведь когда-то Анна Константиновна совсем не планировала становиться многодетной мамой. Ей, выросшей в семье с братом и сестрой, хотелось тишины и покоя. А мужу Николаю Евгеньевичу, напротив, мечталось о шумной компании мальчишек, потому что в семье он был единственным ребенком. На их свадьбе он сказал, что у них обязательно будет большая семья с несколькими ребятишками, а она тогда даже возразила, предложив остановиться на одном. Победила, как это и должно быть в добрых сказках, любовь: одна за другой, в 1996 и 1999 году, родились долгожданные дочки. Теперь они обе уже взрослые: Юлия — студентка Арзамасского медицинского колледжа, а Екатерина закончила Дзержинский химический техникум им. Красной Армии. Обе девушки творческие личности: Катя закончила художественную школу, а Юля — музыкальную, еще она танцует в «Овации» и имеет диплом флориста. Катерина уже мама, а Алла Константиновна и Николай Евгеньевич соответственно счастливые бабушка и дедушка маленькой Алисы. Пять лет назад в семье Банновых родилась и третья дочь, Даша.

Чужих детей не бывает

Рассказанной истории уже хватило бы для ощущения полноты жизни и примера исполнения своего родительского долга. Но высшие силы распорядились иначе. Да, именно так, ведь это только кажется, что решение усыновить ребенка появляется по нашей собственной воле. Алла Константиновна рассказала, как однажды в предновогодний день они все вместе смотрели программу про детский дом. Увидели малыша, который сказал, что просит у Деда Мороза маму и папу. Все разом, и взрослые, и дети, поняли, чего недостает их дружному коллективу, чем они могут поделиться. Все было понятно без слов, они только переглянулись и уже на следующий день пришли в Дом малютки, откуда их направили в отдел опеки.

«Мы прошли школу приемных родителей, собрали все необходимые документы, — рассказала Алла Константиновна, — и вы знаете, это было почему-то очень легко. Нам везде были открыты двери, нас везде понимали и помогали. И через три месяца у нас уже появился сынулечка». Верно говорят, что, когда человек идет по истинно выбранному пути, не возникает непреодолимых, серьезных преград. Так в 2008 году они стали родителями шестимесячного Димы.

Диагноз, который был вписан в медкарту Димы, не испугал Банновых. Алла Константиновна не рассказывает, сколько времени она провела с сыном по больницам, сколько бессонных ночей просидела у его кроватки, важнее было выходить ребенка. В череде больничных дней она вспоминает только тот, когда увидела в одной из соседних палат малыша. Отказник из Дома малютки, он боролся с болезнью без материнской заботы. Пройти мимо было выше ее сил! Поддержал жену Николай Евгеньевич, и спустя год после появления в семье Димы они снова стали родителями — пятимесячного Сережи.

В этой семье не акцентируют внимание на том, сколько сил нужно было потратить, чтобы с такими диагнозами, как «эпилепсия» и «бронхиальная астма», сыновья сегодня могли заниматься спортом, танцами, музыкой. Любовь близких людей действительно исцеляет: к врачам теперь мальчишки попадают не чаще, чем их сверстники. Им всем некогда болеть, ведь в мире столько интересного! Семья Банновых живет интересами детей. Обе бабушки — и мама Анны Константиновны, и мама Николая Евгеньевича — всегда готовы прийти на помощь и в полной мере разделить заботу о детях.

Родители и сами сторонники активной жизненной позиции, и детям скучать не дают. Банновы активно участвуют в различных конкурсах, форумах, выставках, фестивалях — городских, областных, региональных и всероссийских. В 2012 и 2014 годах они принимали участие во всероссийском фестивале семейного творчества «Крепка семья — крепка Россия» и были награждены грамотами в трех номинациях.

В 2013 году получили диплом фестиваля молодых семей «Семья — сердца, согретые счастьем», в 2014 году стали лауреатами премии в конкурсе «Нижегородская семья», в 2015 году отмечены дипломом за второе место в фестивале народного творчества «Матрешка», проходившем в рамках областного форума приемных семей Нижегородской области. Грамоты и дипломы различных конкурсов, в которых они участвуют и все вместе, и каждый по отдельности, составляют уже солидную стопку. Дима показывает нам свои достижения, выраженные в 11 дипломах и грамотах за первое место, 15 — за второе и 4 — за третье. Таков его урожай с различных городских, областных и федеральных конкурсов. У Сергея свой подсчет, он не хочет отставать от брата: 8 дипломов и грамот за первое место, 6 — за второе и 3 «бронзовые». Не каждый ребенок к 10−11 годам может похвастаться таким опытом успешного участия во множестве мероприятий. И ведь это только начало!

Каждый ребенок в этой семье считается особенным, к каждому свой подход. У каждого свое расписание: танцы, футбол, иностранный язык — все при деле. У всех членов семьи помимо собственных увлечений и свои обязанности. Летом около дома цветут розы, посаженные Димой и Сережей, Дима сам выращивает помидоры, а Сергей — огурцы. На огороде вообще работают всей семьей. Любят мальчишки и готовить, могут пироги испечь или запеканкой всех порадовать. Даша, несмотря на юный возраст, следит за порядком в доме. А уж как здорово было строить во дворе вместе с папой большую беседку, пилить доски, забивать гвозди и особенно красить! Ребятишки Банновы умеют, кажется, вообще все: рисовать и лепить, вышивать и складывать алмазную мозаику, а то и мелкий ремонт в доме произвести. Это потому что за компанию да дружно все всегда получается лучше, все всегда интереснее и проще освоить! Вот и Даша, глядя на старших братьев, активно готовится к школе: учится читать, уже знает таблицу умножения. А все потому, что в этой семье родственники разных возрастов живут общими планами, делами, заботятся друг о друге. Когда это не просто слова, то и счастье семейное является настоящим, и хватает его с лихвой, и обязательно хочется им делиться.

Милый, мы ждем ребенка!

Если вы попробуете посчитать, сколько часов в сутках многодетной мамы, то наверняка собьетесь. Ведь в круговерти ежедневных дел Анна Константиновна еще умеет найти время для любимых занятий флористикой и вязанием. «Обычно с утра, пока дети в школе и в садике, иду в бассейн, — рассказывает она. — Потом есть два-три часа, чтобы приготовить еду, потом бегу за ними в школу и садик. А дальше танцы, футбол, бассейн. Еще внучка танцует в „Сюрпризе“. У каждого свое расписание, свои задачи». А ведь при всей занятости семейными делами Анна Константиновна ведет активную общественную деятельность. Она является заместителем координатора общественной организации «В защиту детства». 328 многодетных и малообеспеченных семей получают различную помощь, и все они прежде всего обращаются к Анне Банновой. Значимость этой деятельности подтверждается многочисленными наградами, почетными грамотами, благодарственными письмами от различных государственных структур и общественных организаций, но главное — словами благодарности обычных людей.

«Муж и дети у меня просто золото! Это для меня все!» — голос Анны Константиновны теплеет на этих словах. Их семья построена на правильных, проверенных временем канонах, когда отец — глава, мама — забота и все вместе — одно целое. Это их маленькое государство, их собственный мир, который выстроен на основе добра и взаимопомощи. Из такой гавани детям не страшно выходить в собственное плавание, потому что они точно знают: дома ждут, домой можно вернуться с удовольствием. Это, пожалуй, самый большой капитал, который родители способны оставить детям.

Банновы живут по православным традициям, дети посещают воскресную школу, где наряду с семьей закладывается основа духовности. С самого детства здесь впитывают семейные традиции, которые потом обязательно будут переданы следующим поколениям. Их девиз: голодного накормить, замерзшего обогреть, обиженного пожалеть — станет основой жизни всех пятерых детей уже в их собственных семьях. В таком подходе нет никакого секрета, есть только глубокое понимание сути семьи и бесконечное терпение, как продолжение любви, а не специальное усилие.

«Ребенок появляется в семье только для любви! Если есть хоть малейшая корысть, я вас уверяю, ничего не получится, будет только больно всем, — поясняет Анна Константиновна. — Когда берешь ребенка, не нужно ни себе, ни тем более ему говорить, что он будет чем-то обязан. Нам в этой жизни никто не обязан, ни родители, ни дети. Вложить нужно в ребенка любовь, ласку и доброту, передать семейные традиции. Надо и думать головой, и в то же время идти от сердца. И обязательное условие, чтобы хотели и были готовы усыновить ребенка оба родителя и согласны с этим все члены семьи».

На вопрос: «Чего вы ждете от жизни?» — Анна Константиновна отвечает, как в известном советском фильме: «Мы ждем ребенка». Супруги Банновы стоят на учете в органах опеки как желающие принять еще одного ребенка в семью.

Автор: Наталья КУРГАНСКАЯ

Источник: «Дзержинские ведомости»