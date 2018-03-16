Ещё
Махнули не глядя: двум бразильянкам при родах перепутали детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Махнули не глядя: двум бразильянкам при родах перепутали детей 

Eva.ru 16 марта 2018
Фото: Eva.ru
Молодые мамы из Бразилии, 24-летняя Франчелли Монтэйро Гарсиа и 25-летняя Эривания да Силва Сантос Данфель, рожали в одной больнице. Их сыновья, которые являются в семье первенцами, родились в один день с разницей всего в несколько минут.
Когда одна из мам, Франчелли, с малышом Эдоардо приехала домой, то девушка увидела у сына на ручке браслет с другим именем мамы: Эривании да Силва Сантос Данфель. Франчелли тут же позвонила врачам, которые принимали у нее роды и поинтересовалась, не перепутали ли ее ребенка с другим? Но там молодую маму убедили в том, что ошибка исключена.
Франчелли немного успокоилась и стала воспитывать малыша, однако толика сомнения никогда ее не покидала. И вот через пять месяцев две молодые мамы волею судьбы пришли в одно и то же время в одну и ту же детскую поликлинику на профилактический осмотр своих сыновей. «Я сразу же увидела, что ребенок, которого Эривания держала на коленях, поразительно похож на моего мужа», — рассказала Франчелли.
Когда мамы познакомились и разговорились, Франчелли вспомнила об имени, написанном на браслете ее малыша. И в тот же момент пазлы сложились и девушка все поняла. После того, как обе молодые женщины сдали тест на ДНК и он подтвердил, что Франчелли и Эривания на самом деле воспитывают не своих сыновей, они обратились в суд. Теперь осталось дождаться аналогичных анализов их мужей. А пока судебное решение не вынесено, девушки продолжают быть мамами чужим малышам.
С тех пор обе семьи очень сдружились и стараются проводить время вместе как можно больше. Фелипе и Эдоардо уже исполнилось по 9 месяцев, они растут крепкими и здоровыми мальчуганами. «Я безумно люблю обоих наших сыновей. Я продолжаю заботиться об Эдоардо так, как если бы он был моим родным сыном. Он для меня все», — говорит Франчелли. Девушки очень надеются, что все их действия помогут сделать обмен малышами наименее болезненным для всех. Однако каждая из них понимает, как тяжело им будет расставаться с ребенком, с которым они были 24 часа с самого первого их дня.
Если вы хотите сделать карьеру и при этом еще успеть воспитать детей, то самое время узнать, в каком возрасте лучше всего их родить.
Eva.ru: последние новости
Двухлетняя американка спасла маме жизнь с помощью смартфона «Это обязательно случится!»: Виктория Дайнеко хочет второго ребёнка «Все уткнулись в гаджеты»: Эмин Агаларов не расстается с телефоном даже во время игры с дочкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность32
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение