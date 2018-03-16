Махнули не глядя: двум бразильянкам при родах перепутали детей

Молодые мамы из Бразилии, 24-летняя Франчелли Монтэйро Гарсиа и 25-летняя Эривания да Силва Сантос Данфель, рожали в одной больнице. Их сыновья, которые являются в семье первенцами, родились в один день с разницей всего в несколько минут.

Когда одна из мам, Франчелли, с малышом Эдоардо приехала домой, то девушка увидела у сына на ручке браслет с другим именем мамы: Эривании да Силва Сантос Данфель. Франчелли тут же позвонила врачам, которые принимали у нее роды и поинтересовалась, не перепутали ли ее ребенка с другим? Но там молодую маму убедили в том, что ошибка исключена.

Франчелли немного успокоилась и стала воспитывать малыша, однако толика сомнения никогда ее не покидала. И вот через пять месяцев две молодые мамы волею судьбы пришли в одно и то же время в одну и ту же детскую поликлинику на профилактический осмотр своих сыновей. «Я сразу же увидела, что ребенок, которого Эривания держала на коленях, поразительно похож на моего мужа», — рассказала Франчелли.

Когда мамы познакомились и разговорились, Франчелли вспомнила об имени, написанном на браслете ее малыша. И в тот же момент пазлы сложились и девушка все поняла. После того, как обе молодые женщины сдали тест на ДНК и он подтвердил, что Франчелли и Эривания на самом деле воспитывают не своих сыновей, они обратились в суд. Теперь осталось дождаться аналогичных анализов их мужей. А пока судебное решение не вынесено, девушки продолжают быть мамами чужим малышам.

С тех пор обе семьи очень сдружились и стараются проводить время вместе как можно больше. Фелипе и Эдоардо уже исполнилось по 9 месяцев, они растут крепкими и здоровыми мальчуганами. «Я безумно люблю обоих наших сыновей. Я продолжаю заботиться об Эдоардо так, как если бы он был моим родным сыном. Он для меня все», — говорит Франчелли. Девушки очень надеются, что все их действия помогут сделать обмен малышами наименее болезненным для всех. Однако каждая из них понимает, как тяжело им будет расставаться с ребенком, с которым они были 24 часа с самого первого их дня.

Если вы хотите сделать карьеру и при этом еще успеть воспитать детей, то самое время узнать, в каком возрасте лучше всего их родить.