Что снится людям, родившимся раньше срока

Приведу пример сна, который недавно разбирался мной и моим клиентом — молодым мужчиной. Он дал согласие на эту публикацию, чтобы у читателей была возможность проделать сходную с ним работу. Немного обстоятельств его жизни, чтобы контекст сна стал понятен. Он молод, успешен, недавно женился. И занят тем, что ищет все новые и новые сферы для саморазвития. Жена этого парня обладает более мягким характером и другим темпераментом — она вдумчивая, плавная и бережная к себе. Этот парень как метеор. Быстрый, шустрый, с цепким умом и стремительными реакциями. Пока окружающие раздумывают, он уже все сделал. К своей жене он тоже стал предъявлять требования о более шустром саморазвитии, о недостаточной приверженности к идеям самосовершенствования. Он ощущает постоянный «гон» — необходимость что-то сделать, куда-то двигаться дальше и каким-то образом стремиться к большему. Всегда. Постоянно. «Так ведь это же прекрасно! Все правильно парень делает», — подумаете вы. Дело не в действиях, а в одержимой позиции, заряженной на постоянный поиск самосовершенствования без отдыха и настоящего удовлетворения от того, что я — это просто я. Работая с этими темами в жизни, моему клиенту приснился сон: «От меня родила молодая девушка. Все смотрят на новорожденного малыша и говорят, что с ним что-то не в порядке, что он недоразвитый. Во сне младенец запеленат, приходится только догадываться, что под пеленками недоразвитые ручки и ножки. И сам он крошечный. Все окружающие шепчутся, что с малышом что-то не так. А я один знаю, что он здоров, что он просто это перерастет. Малыш, мой сын во сне, в полном порядке». Когда мы разбирали этот сон, то я расспросила клиента, что он знает о своем рождении. Оказалось, что он родился семимесячным, все эти разговоры о «недоразвитии» говорились над его колыбелькой. Мама его переживала, развивала его, пыталась скомпенсировать «недоразвитость». И вплоть до юношеского возраста прокрадывалось в его жизни убеждение, что он еще недозревший. То его в школу отдадут с детьми с задержкой в развитии, то в спорт в группы малышей, хотя он физически и умственно соответствовал своему возрасту. Вот только убеждение, что он не развит, работало и давало свои плоды. Тут надо сказать, что описанные события относились ко времени, когда ребенок только родился. Важно знать, что в этот период своей жизни мозг ребенка записывает происходящее с мамой, как с ним самим, так как биологически он с мамой еще неделим. Если мама пережила драму, что ее сын недоразвит, то универсальный ум малыша воспримет это как программу жизни. В современных биологических подходах это называется «фазой программирования» — период, в котором ребенок был зачат и только-только родился. Психология родителей становится его собственной психологией. Когда клиент связал этот сон со своей историей, то сделал открытие, что сон помог ему отделить чужие страхи от своего собственного отношения к себе. Другие боялись, что с ним что-то не так, его родители боялись. А он в порядке! И ему не надо компенсировать, доразвивать себя и бесконечно улучшать. Его сон о том, что младенец — это он. И малыш, то есть он, в полной норме! Он это знает изнутри, а не снаружи, в эхе голосов окружающих. В результате сна и рассуждения о своем самом глубоком детстве, клиент вывел формулу: «Со мной все в порядке! Я созрел!». Интересно посмотреть, как сложится его жизнь через призму того, что он самодостаточен. Любопытно, какими путями он откажется от идеи, что он с дефектом, который надо скомпенсировать. Исходная жизненная позиция его меняется. Предполагаю, что первым делом он почувствует снижение напряжения изнутри, что надо меняться, чтобы «догнать» норму. А это само по себе ценнейший результат — обрести себя и быть довольным, что я — это я. Пожелаем ему удачи! И следующий выпуск тоже о сне молодого мужчины — не пропустите!

А что снится вам? Примеры ваших сновидений присылайте на почту:info@womanhit.ru. Кстати, сны гораздо легче растолковать, если в письме в редакцию вы напишете предшествующие жизненные обстоятельства, но самое главное — чувства и мысли в момент пробуждения от этого сновидения.

Мария Дьячкова, психолог, семейный терапевт и ведущая тренингов личностного роста Тренинг-центра Марика Хазина