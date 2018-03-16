Николай Басков показал «любимую и неповторимую» маму 

Певец Николай Басков редко радует поклонников семейными снимками. Однако, радуясь, что мама приехала проводить его на вокзал перед гастролями, исполнитель решил поделиться фотографией с ней в Instagram.
Из Санкт-Петербурга родители провожают в Воронеж! С любимой и неповторимой мамой,
подписал кадр Николай Басков.
Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Мар 15, 2018 в 5:33 PDT Подписчики положительно оценили теплый семейный снимок артиста. Они заметили, что Елена Николаевна Баскова выглядит замечательно. «Мама прекрасна 👌», «Николай! Ваша мама очаровательна! Очень молодо выглядит!👍👍👍 Подумаешь сразу, что это ваша подруга😉Здоровья вашей маме!», «Очень красивая мама🙏 Николай, берегите её 💐💐», «Это мама? Николай, ваша мама просто супер!», — можно прочесть в комментариях. Напомним, что Николай Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. Его отец Виктор Владимирович Басков был военным, а мама Елена Николаевна была преподавателем математики по образованию, но некоторое время даже работала диктором на телевидении. Сам Николай пока не успел стать отцом. Артист встречается с Викторией Лопыревой и уже заявил журналистам, что мечтает о детях от своей избранницы. Фото: Instagram @nikolaibaskov