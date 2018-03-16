Николай Басков показал «любимую и неповторимую» маму

Певец Николай Басков редко радует поклонников семейными снимками. Однако, радуясь, что мама приехала проводить его на вокзал перед гастролями, исполнитель решил поделиться фотографией с ней в Instagram.

Из Санкт-Петербурга родители провожают в Воронеж! С любимой и неповторимой мамой,

подписал кадр Николай Басков.