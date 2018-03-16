«Один дома»: запретить или разрешить?

Если у вас грудничок, вряд ли вы уже решили, в каком возрасте начнёте оставлять его дома одного. Но пройдёт несколько лет (три? пять? семь?), и придётся ответить на этот вопрос. По этому поводу на форумах в интернете регулярно случаются холивары. Тему страшно любят обсуждать психологи, врачи (особенно травматологи и детские хирурги), юристы, родители, бабушки и дедушки. Сегодня мы предлагаем услышать мнения разных сторон и если не принять для себя окончательное решение, то хотя бы осознать масштаб проблемы.

Юристы

В российском законодательстве не прописано, в каком возрасте родители могут оставлять ребёнка одного. Вопрос целиком остаётся на усмотрение мам и пап. Однако они обязаны обеспечивать безопасность детей, и несут за них ответственность. Такая же ситуация и во многих других европейских странах, например, в Британии и во Франции. Родители имеют право оставить ребёнка без присмотра неограниченное количество времени, если дома ему обеспечена абсолютная безопасность. А вот в Канаде законодательно запрещено оставлять детей младше 10 лет одних, в Новой Зеландии — даже младше 14. В разных штатах США приняты на этот счёт разные законы, которые ограничивают минимальный «самостоятельный» возраст и 10 годами, и 14, и даже 18 (в Мериленде).

Психологи

Специалисты по детской психологии считают, что перед тем, как оставить малыша дома одного, родителям стоит оценить его готовность с помощью этих вопросов:

Не боится ли ребёнок замкнутых пространств? Спокойно играет один в комнате? Не волнуется ли в лифте?

Может ли ваш малыш заниматься своими делами, не дёргая вас хотя бы час?

Способен ли ребёнок набрать номер телефона мамы или папы? Или у вас есть тревожная кнопка, нажав которую, он сможет послать вам сигнал SOS?

Понимает ли он, что без взрослых нельзя трогать краны с водой, засовывать любые предметы в электрическую розетку, крутить ручки на духовке и плите, открывать окна?

Осознает ли ребёнок, что значит «нельзя», и готов ли он слушаться родителей?

Сможет ли он налить и попить воды, если захочет?

Ответили «нет» хотя бы один раз? Не рискуйте! Ваш малыш ещё слишком мал.

Родители

В запасе у каждой бабушки есть страшилка для любящей мамы про соседку, которая «бросила Матвейку одного, а он открыл окно и выпал с пятого этажа, а внизу сидела стая голубей, они взлетели и смягчили удар, он месяц в больнице пролежал, а сейчас уже школу закончил с серебряной медалью». К счастью, большинство детей растут себе спокойно, и дома одни остаются, и гуляют без присмотра, живые и здоровые. Главное, правильно оценить характер, способности и особенности своего ребёнка. Некоторых и в 17 лет от себя страшно отпускать, иные же пятилетки спокойно смотрят мультики, пока мама бегает за молоком. Оставляя малыша дома в одиночестве, заранее подумайте, сможет ли он самостоятельно выйти в случае крайней необходимости, например, пожара. Оставьте ключи соседке, попросите её заглянуть к ребёнку через полчаса после вашего ухода. Если ребёнок не умеет пользоваться телефоном, не оставляйте его — в критическом случае он не будет знать, что делать, и может сильно испугаться.