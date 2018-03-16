Вещи, которые папа делает лучше мамы

И это, по правде говоря, очень хорошо! И для вас, и для него, и для малыша. Итак, что же папа может делать лучше мамы?

1. Укладывать спать

Мама может часами укачивать, петь песни и сидеть у кроватки, но всё безрезультатно. А вот папе порой достаточно взять кроху на руки, пробасить что-то невнятное (песенка и вибромассаж в одном) или монотонным голосом почитать сказку, и дело сделано. Ведь папа спокойный, тёплый, сильный, и спать с ним — одно удовольствие, это и мама подтвердит.

2. Кормить

Мама или бабушка будут читать сказки, петь песни, танцевать, показывать игрушки или мультики — всё для того, чтобы карапуз съел хотя бы пару ложек манной каши. Папа же не станет церемониться, а отрежет полбатона колбасы, положит на полбатона хлеба и сунет «бутерброд» в руки отпрыску. И, что самое интересное, всё будет съедено. Ещё и чипсами оба закусят.

3. Учить жизни

Жизнь с мамой — это сплошные «ой, осторожно!», «не бери каку», «не лезь», «не беги», «не упади». Мамы очень волнуются и оберегают своих чад от всех напастей. То ли дело папа! Кто ещё спустит ребёнка с высоченной горки, научит кататься на коньках по замёрзшему озеру, сбивать сосульки с крыш, запускать фейерверки, залезать на гаражи, плавать в речке, висеть вниз головой на ветке дерева, разжигать костёр и жарить на нём сосиски, выделывать трюки на велосипеде или сноуборде, прыгать по лестнице на самокате… Список можно продолжать бесконечно.

4. Играть в особенные игры

Не в куклы, не в игрушечное чаепитие и не в показ мод, конечно. Папа научит резаться в карты и компьютерные «стрелялки», играть в шашки и шахматы, будет прекрасной лошадью для маленького наездника, сделает танк из обувной коробки и форт из диванных подушек. Папа с удовольствием поиграет в моторную лодку или машинку на радиоуправлении, запустит вертолёт или квадрокоптер. А ещё папы обожают всякие научные эксперименты, так что с удовольствием познакомят малышей с наборами юных химиков и физиков.

5. Решать проблемы

Когда мама жалеет, вытирает слёзы себе и ребёнку, вздыхает и гладит по голове, папа говорит: «Так, кончай реветь. Давай подумаем, что мы можем сделать!» Если есть проблема, которую нужно не просто обсудить или переболеть, а решить, за помощью лучше обратиться к папе.

6. Хранить секреты

Вы можете представить себе пап, которые собираются в пятницу вечером попить пива и обсудить… своих детей? «А мой-то чего учудил! Влюбился в Ленку из параллельного класса, представляете? Вы её видели вообще?» «Да ты что! А моя-то как раз в твоего втюрилась, ну дела…» «А мои тут рассказали, что Ваня Иванов предлагал им сбежать с уроков. Предлагаю вынести этот вопрос на повестку дня на родительском собрании». Не можете? Вот и мы не можем. Папа не станет сплетничать, так что ему можно доверять даже самые сокровенные тайны.

7. Делать сюрпризы

Кто ещё, кроме папы, подарит младенцу смартфон («пусть учится»), школьнику набор инструментов (чтобы потом взять у него «погонять»), а выпускнице — плюшевого медведя («Сколько-сколько тебе лет, доча?»)? Ещё папы умеют поздравлять с днём рождения за два месяца до него, внезапно покупать путёвку на всю семью на завтра и приходить из магазина с двумя мешками того, чего вообще не было в списке. Но это уже скорее сюрприз для мамы…