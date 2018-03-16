Маме убитой 5-летней Вероники в Сочи помогут деньгами

Маме убитой 5-летней Вероники в Сочи помогут материально, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

В настоящее время сочинские соцслужбы проводят внутреннее расследование произошедшей трагедии, вместе с психологами работают с членами семьи.

Многодетной матери. потерявшей дочь, предложили на время определить полуторагодовалого сына в сочинский дом ребенка, а старшую дочь — в социальный реабилитационный центр с обучением в Краснодарском крае, поскольку таких учреждений нет в Сочи.

Новорожденный ребенок сможет первые месяцы жизни провести в отделении перинатального центра. Но это будет сделано только с согласия родительницы, до момента пока семья не встанет на ноги. Женщина сможет без ограничения посещать детей.

В городе сейчас находятся родная бабушка детей, их тетя и другие родственники.

Пострадавшей семье будет оказана всесторонняя помощь, также администрация займется организацией похорон девочки.

Семья убитой не была зарегистрирована в Сочи. Они прибыли в город в 2014 году из Ростовской области. Из всех членов семьи только старшая дочь проходила обучение в одной из школ курорта.

В образовательном учреждении состояли на учете, как переехавшие из другого региона. Проводились акты обследования первых двух адресов, где жила семья. Никаких претензий у социальных служб к условиям проживания не возникало.

Напомним, в Сочи 5-летнюю девочку убил отчим.