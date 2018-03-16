Ещё
Маме убитой 5-летней Вероники в Сочи помогут деньгами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маме убитой 5-летней Вероники в Сочи помогут деньгами 

АиФ-Кубань 16 марта 2018
Фото: АиФ-Кубань
Маме убитой 5-летней Вероники в Сочи помогут материально, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
В настоящее время сочинские соцслужбы проводят внутреннее расследование произошедшей трагедии, вместе с психологами работают с членами семьи.
Многодетной матери. потерявшей дочь, предложили на время определить полуторагодовалого сына в сочинский дом ребенка, а старшую дочь — в социальный реабилитационный центр с обучением в Краснодарском крае, поскольку таких учреждений нет в Сочи.
Новорожденный ребенок сможет первые месяцы жизни провести в отделении перинатального центра. Но это будет сделано только с согласия родительницы, до момента пока семья не встанет на ноги. Женщина сможет без ограничения посещать детей.
В городе сейчас находятся родная бабушка детей, их тетя и другие родственники.
Пострадавшей семье будет оказана всесторонняя помощь, также администрация займется организацией похорон девочки.
Семья убитой не была зарегистрирована в Сочи. Они прибыли в город в 2014 году из Ростовской области. Из всех членов семьи только старшая дочь проходила обучение в одной из школ курорта.
В образовательном учреждении состояли на учете, как переехавшие из другого региона. Проводились акты обследования первых двух адресов, где жила семья. Никаких претензий у социальных служб к условиям проживания не возникало.
Напомним, в Сочи 5-летнюю девочку убил отчим.
АиФ-Кубань: последние новости
Маме убитой 5-летней Вероники в Сочи помогут деньгами В Новороссийске решили приготовить самый большой бутерброд с хамсой Краснодарцы предпочитают блины с творогом, мясом и сыром
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность32
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение