Почему хотеть отдохнуть от ребенка — это нормально

Материнство ещё никогда не выглядело таким визуально привлекательным, каким сделал его инстаграм.

По ту сторону экрана — тысячи идеальных мам, сияющих и счастливых. Трогательные фотосессии с ребёнком в слинге, путешествия с годовалым малышом, радость от каждого завтрака, от каждого нового дня рядом с родной кровинушкой. Будто нет ничего прекраснее, будто быть мамой — это вечный праздник, от которого ни капли не устаёшь. Будто это легко.

Молодая мама, видя всё это великолепие, пытается поспевать за ними, хочет, чтобы и у неё была идеальная жизнь, старается радоваться каждой мелочи… Сначала, на эйфории, может и сработает. Но мелочей становится меньше и меньше. Ребёнок кричит, не успокаиваясь, и его крик становится фоном к бесконечным пелёнкам-салфеткам-памперсам. Родной дом становится тюрьмой, а долгожданное чадо — тюремщиком. И хорошо ещё если дом родной, а чадо — долгожданное. А как быть, если дом — это комната в общежитии, давно требующая ремонта и не знающая, что такое шумоизоляция? Если отец чада сбежал, не желая разделять счастья родительства? Или не сбежал, но лучше бы… Масла в огонь подливают многочисленные родственники, друзья и прочие доброжелатели, постоянно советующие свои уникальные способы укачивания/купания/кормления, после которых их дети (порой гипотетические) непременно становились шелковыми и больше их не беспокоили. Прогулки тоже превращаются в тихий ад, ведь шумный ребёнок притягивает к себе людей, непременно желающих сидеть именно на этой лавочке и категорично отказывающихся терпеть «эти свинячьи визги». Да и до самого парка добраться — то ещё удовольствие. Спустить коляску с восьмого этажа, потому что она не вмещается в слишком маленький лифт, — только пол беды, ведь потом её нужно будет затащить обратно. О времени на себя даже заикаться не стоит. Некоторые дети требуют столько внимания, что мама не успевает даже полноценно поесть.

Проблемы не только копятся, они ещё и видоизменяются. Советчиков становится всё больше, помощников — меньше. И с каждым советом, с каждой неудачей мамина уверенность в себе всё слабее и слабее. У других-то всё получается с первого раза. И дети не плачут, и семья поддерживает, и коляска в лифт влезает. А у неё всё из рук валится и ничего не получается. Наверное, правильно сказала женщина в очереди: плохая мать.

Психика мамы запускает защитные механизмы, и вся невысказанная агрессия, все накопившиеся, но не нашедшие выхода эмоции выплёскиваются на окружающих. Теперь её раздражает каждое замечание, каждая мелочь, каждый момент, когда что-то пошло не так, как планировалось. Всё чаще близкие, искренне желающие помочь, попадаются под горячую руку.

Раньше она была спокойной, атеперь её выводит из себя каждая мелочь.

Но наша мама, стиснув зубы, продолжает вроде бы нормально функционировать: кормит, купает, пеленает, укачивает, стирает, снова кормит… Но уже как-то иначе. Автоматически. Ребёнок плачет, а она не уже не может заставить себя взять его на руки, покормить и укачать. Ей противно. Хочется только чтобы он замолчал.

Будьте уверены, через это проходила каждая мама. Даже та, самая счастливая, из инстаграма, с идеальной квартирой, любящим мужем и отзывчивыми бабушками. Условия здесь играют не самую важную роль, особенно если речь идёт о первом ребёнке. Если вы остаётесь один на один со своим ребёнком в четырёх стенах без помощи извне и с вечными подзуживаниями окружающих, поверьте, вопрос не столько в том, «накроет ли?», сколько в «когда же накроет?». У каждой мамы свой запас выдержки, опыта проживания с маленькими детьми и энергии, поэтому кто-то продержится дольше, кто-то меньше, но рано или поздно накрывает всех без исключения.

Сначала это простое «онемение»: мама перестаёт ощущать эмоции, делает всё механически, как робот. Её ребёнок уже не вызывает у неё никаких чувств. Дефицит эмпатии — первый сигнал к тому, что пора остановиться и передохнуть, пусть с ребёнком пока понянчится кто-то другой. Именно так всегда и поступали женщины, когда уставали — передавали ребёнка другому члену семьи, ведь большую часть своей истории человечество не знало такой роскоши, как «отдельное жильё», и в доме проживало сразу несколько поколений одновременно.

Сейчас же, напротив, не каждая молодая семья имеет возможность (или желание) жить с родителями, поэтому старается поскорее обзавестись собственным жильём. Хоть маленьким, но своим. Это очень удобно, но с молодыми родителями может сыграть злую шутку. Без посторонней помощи и наедине с ребёнком мама устаёт, и если её не подменить, может произойти следующее.

Ребёнок, к сожалению, чувствует безразличие, и тоже пытается защищаться единственным доступным ему способом: он начинает кричать ещё громче. Именно тогда, когда ей нужен перерыв. Образуется замкнутый круг: ребёнок кричит — мама не хочет его успокаивать — он кричит громче. Ребёнок впервые чувствует себя абсолютно беззащитным, потому что сила, которая раньше «делала всё хорошо», вдруг исчезла и не возвращается.

Дальше — больше. Чем дольше мама остаётся без сиюминутной поддержки, тем сильнее устаёт она и её психика. Со временем её сознание начинает уступать инстинктам. Её организм начнёт воспринимать ребёнка как агрессора, которого немедленно нужно устранить. В мягкой форме это выражается в желании покинуть комнату, крайней степенью станет агрессия по отношению к ребёнку. Мама становится своей уставшей и выгоревшей тенью, которой всё сложнее и сложнее сохранять спокойствие и контролировать себя и свои действия. То, как долго она сможет держать себя в руках, зависит только от индивидуальных особенностей психики. Отдохнув и придя в себя, мама ужаснётся своим мыслям и станет корить себя слишком резкие действия. Ей станет страшно от того, что действуй она чуть резче — и ребёнок действительно мог бы пострадать. Отныне ей станет страшно оставаться с ним наедине, ведь она не знает, насколько её хватит в следующий раз.

Кажется, что только плохой родитель может желать причинить вред своему ребёнку, а физическое насилие — удел неблагополучных семей. На деле же, например, синдрому встряхивания младенца, когда родители трясут ребёнка слишком сильно и причиняют существенный вред его здоровью (вплоть до летального исхода), в равной степени подвержены и семьи алкоголиков, и семьи, где всё объективно в порядке.

Многие мамы рассказывали, что кричали ребёнку в ответ, вместо укачивания начинали потрясывать ребёнка, слишком резко опускали в кроватку и слишком резко доставали оттуда. Им казалось, что они контролировали себя, но ничего не могли сделать с проявлением такой агрессии.

А всё из-за обычной усталости. От того, что маму вовремя не подменили. Что делать?

Как уже было сказано выше, никогда раньше молодым мамам не приходилось справляться с ребёнком в одиночку. Рядом всегда был кто-то, кто мог взять его на руки и дать маме время прийти в себя (не всегда это одобрялось, но помощь всё-таки была). Сейчас, когда каждая молодая семья старается жить отдельно, маме как никогда раньше необходимо как можно внимательнее относиться к собственному благополучию. Ваша самоотверженность, самопожертвование под девизом «ничего себе, всё детям» кажутся благородными только на первый взгляд. Доведя себя до эмоционального выгорания, вы не только испортите собственное здоровье, но поставите под угрозу жизнь того, ради кого, собственно, и жертвуете собой.

Ни в коем случае не оказывайтесь в ситуации социальной изоляции. Обязательно найдите человека, который сможет вас выслушать и, в идеале, поддержать. Развитие социальных сетей позволяет без труда найти таких же мамочек с такими же проблемами. Вместе справляться с ними намного проще. Не бойтесь новых знакомств, в вашем случае они — спасательный круг.

Оставляйте ребёнка с кем-нибудь хотя бы на один час в день. Вызывайте бабушку, просите подруг. Многим, особенно на первых порах, кажется, что иметь няню — значит, расписаться в собственной беспомощности, безответственности и лени. На деле няня — спасение, если нет того человека, которому вы бы доверили своего ребёнка. Даже час отдыха в день сделает вашу жизнь проще и спасёт от эмоционального выгорания.

Если услуги няни вам не по карману, любящая бабушка находится в тысяче километров от вас, муж дома только ночует, проводя всё остальное время на работе, и вы — единственная мама в районе, вам ещё важнее не допустить материнского выгорания. Только заметив за собой автоматические действия, оставьте ребёнка в кроватке на 10-15 минут и выйдите из комнаты. За это время с ним не случится ничего страшного, зато у вас будет короткая передышка.

Конечно, какая же мать оставит своего ребёнка плачушим, да ещё и без видимой на то причины. Какая? Любящая. Знающая, когда нужно остановиться и подумать о себе, чтобы в будущем не причинить вред своему ребёнку. Мнение окружающих, даже самых близких, вас должно заботить в самую последнюю очередь. Думайте о себе, и это станет вашей заботой о ребёнке. Ведь если это станет привычкой, растущему ребёнку будет проще понимать, что у каждого человека — даже у мамы, даже у него самого — есть границы личного пространства (как физического, так и эмоционального), и что их нужно уважать и защищать. Что делать остальным?

Важно помнить, что, к сожалению, родительство — это не работа. За это не платят, оно не предполагает выходных и отпуска. Насколько бы желанным ни был ребёнок, родители всё равно остаются в первую очередь людьми, со своими возможностями и лимитами, с желаниями и привычками. Как и их дети. Сколько бы сил родители ни вкладывали в воспитание и развитие и чада, ребёнок — тоже личность и по-своему реагирует на их усилия. Маленькие дети, пусть и не осознанно, но стараются манипулировать даже самыми стойкими родителями. Мамочке, чей ребёнок заливается истерикой в коляске, так же неловко, как неприятно другим пассажирам, сидящим рядом с ней в общественном транспорте. Но педиатр принимает только в трёх станциях от дома, а такси стоит слишком дорого, чтобы пользоваться им так часто. Ехидные комментарии вряд ли успокоят младенца, зато добавят стресса и без того желающей провалиться сквозь землю маме. Важно оставаться терпимыми и понимающими. Родителям хватает стрессов дома, сил на то, чтобы справляться ещё и с давлением общественности, хватит далеко не у каждого.