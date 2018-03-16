Сергей Трофимов мало времени проводит с детьми и считает себя плохим отцом

Певец Сергей Трофимов начал свой творческий путь в 21 год, но лишь к концу 90-х начал набирать популярность. Когда ему было всего три года, родители развелись. «Иногда я спрашивал у мамы, где отец, но она особо ничего не говорила, а мне было не особо интересно», — признается Сергей.

Когда певец стал уже известным исполнителем, его родной отец пришел к нему на концерт, чтобы пообщаться. Тогда Сергею было уже за 30. Тогда же Трофимов узнал, что отец избивал мать — это стало одной из причин того, почему они расстались. «Трудно судить, не бывает так, что только одна сторона виновата, надо знать контекст событий. В жизни бывает всякое — не надо человека клеймить раз и навсегда», — считает Сергей. Певец не держит обиду на отца, но он так и не стал для него родным человеком.

Сергей женился довольно рано — в 20 лет он зарегистрировал свои отношения с девушкой по имени Наталья. В скором времени у супругов родилась дочка Анна. «Когда она родилась — я был в шоке, я был к этому не готов и понимал, как воспитывать девочку. Воспитывала в основном бабушка, так как я был все время на гастролях», — признается Трофимов. Он прожил в браке с Натальей 15 лет, но они, по словам певца, были слишком разными людьми. Сергей и Наталья несколько раз сходили и расходились, но так и не смогли сохранить семью.

Трофимов считает себя плохим отцом, потому что со своими детьми почти не видится, так как все время находится на гастролях. Джае с детьми от второго брака он не может проводить достаточно времени, о чем сильно жалеет. В начале 2003 года артист познакомился со своей будущей второй женой Анастасией. На тот момент Трофимов был еще женат, но собирался разводиться с официальной супругой, так как давно не жил с Натальей. Анастасия признается, что с первого взгляда влюбилась и поэтому поверила певцу, который сказал, что уйдет от жены в скором времени.

"Мы еще толком встречаться не начали, а уже точно знал, что у нас будет сын Ванька. Так и получилось в скором времени. Это совсем другое чувство было, это невозможно описать словами. Вот ты его держишь на руках и понимаешь, что это твое-твое", — с улыбкой вспоминает артист. На момент рождения сына Трофимов до сих пор был официально женат на Наталье. «Я все время был на гастролях, мы просто не успевали развестись. Всю недвижимость я оставил Наташе», — признался артист.

Через полтора года после рождения сына Анастасия и Сергей поженились и обвенчались. Через некоторое время у них родилась дочка Лиза.