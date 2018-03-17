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Дочь Тимати теперь хранит игрушки в ящике за 68 тысяч долларов
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Дочь Тимати теперь хранит игрушки в ящике за 68 тысяч долларов 

Letidor.ru 14 часов назад
Фото: Letidor.ru
Известный рэпер и предприниматель Тимати приобрел огромный сундук из эксклюзивной и модной коллаборации Supreme и Louis Vuitton. Однако, как выяснилось, покупка очень понравилась уже почти четырехлетней дочери звезды Алисе, и девочка решила хранить в ящике свои игрушки. Тимати, судя по всему, не стал отказывать ребенку даже несмотря на то, что сам сундук стоит примерно 68 тыс. долларов (примерно 4 млн рублей).
Хороший ящик для игрушек, конечно! А я надеялся что поставлю его на подставку и буду пылинки сдувать. Это фиаско, братан,
написал Тимати в Instagram, поделившись фото, где можно увидеть, как довольная Алиса сидит на модном сундуке.
Публикация от Black Star (@timatiofficial) 15 Мар 2018 в 12:39 PDT  Стоит отметить, что приобрести вещи из коллекции, в которую входит и данный сундук, сейчас довольно непросто. Более того, в интернет-магазинах сегодня этот же предмет продается аж за 116 тыс. долларов, что составляет около 6 млн рублей. Но, кажется, Тимати ничего не жалко для единственной дочери.
Некоторые подписчики в комментариях посоветовали Тимати заняться благотворительностью вместо покупок таких дорогих вещей. Однако, большая часть пользователей просто посмеялась над любовью всех детей к ярким и необычным вещам. Они заметили, что Алиса точно не думает о цене сундука. «У детей совершенно другие взгляды на вещи», «Домик для Алиски», «Доченьки рулят!❤❤❤❤ Молодец Алиса!», «Да, дети все предметы по-своему видят и оценивают, у нас тоже такие есть предметы 😂😂», «Это мило! Все лучшее — детям», — можно прочесть в комментариях.
Кстати, на 8 Марта Тимати также порадовал Алису ярким и запоминающимся подарком. Он подарил девочке несколько корзинок с цветами, с помощью которых можно было сложить ее имя.
Публикация от Black Star (@timatiofficial) 8 Мар 2018 в 4:22 PST  Напомним, с мамой Алисы Тимати расстался после нескольких лет отношений. Они остались друзьями и по-прежнему тепло общаются. Сегодня дочь Тимати воспитывает его мать Симона Яковлевна Юнусова, так решила семья из-за плотного рабочего графика звездных родителей малышки. Алиса родилась 19 марта 2014 года, а значит, скоро девочке исполнится четыре года.
В последнее время с Алисой все чаще проводит время и сам Тимати, который пообещал в ближайшие 2-3 года меньше уделять времени карьере артиста.
Мне бы хотелось во всей этой суете не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени! Надеюсь, так понятнее. Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты,
— сообщил поклонникам артист.
Публикация от simona280 (@simona280) Янв 6, 2018 at 6:06 PST  Фото: Instagram / @timatiofficial
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