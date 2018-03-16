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Мама смогла спасти своего ребенка, объявленного мертворожденным
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Мама смогла спасти своего ребенка, объявленного мертворожденным 

Anews 16 марта 2018
Фото: Anews
В течение долгого времени Кейт и Дэйв Озз пытались обзавестись наследниками, но это не удавалось сделать. Однако в один день во время очередного смотра врачи подтвердили, что у пары будут близнецы — мальчик и девочка. Роды у Кейт начались преждевременно, на 6 месяце беременности. Как только родился первый ребенок, он не издал ни единого крика. А уже через 2 минуты на свет появилась его сестра, заявив о своем рождении воплем. Первенец буквально задыхался на руках у матери. Врачи, присутствовавшие при родах, сообщили, что ребенок не выживет. Но мать решила всеми способами бороться за жизнь новорожденного. Она попросила всех врачей покинуть палату, ведь возле ее кровати столпилось около 20 человек. Затем она попросила своего мужа лечь рядом с ней.
Удивительно, но о пользе контакта кожа-к-коже говорят даже скептично настроенные специалисты. Об этом знала и Кейт, которая хотела таким образом согреть умирающего малыша. Уже через несколько мгновений мальчик взял отца за указательный палец и открыл глаза. Как только врачи поняли, что ребенок не безнадежен, то начали делать все необходимое, чтобы обеспечить правильное развитие недоношенным близнецам. Сейчас у пары есть еще третий ребенок, и как только близнецы подросли, родители рассказали им историю о выживании Джейми только благодаря усилиям матери. Когда его сестра Эмили услышала рассказ, то расплакалась и обняла брата.
То, что смогла пережить семья Озз, заставило их обратить внимание на проблему недоношенных детей. Теперь пара регулярно участвует в благотворительных организациях и марафонах. ​
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