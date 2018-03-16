«Героиня-мать»: Анастасия Лисова жалуется на вынужденную диету

Будни новоиспеченных мам хорошо известны — кормление ребенка, уход за ним, частые проблемы со стулом… Но первые месяцы жизни особенно важны, ведь именно в этот период формируется иммунитет малыша. Телезвезда Анастасия Лисова не скрывает, что материнство связано не только с позитивными эмоциями, но и с переживаниями. Красавица расстраивается из-за того, что пока не вернулась в форму, но и нынешний рацион питания ей также не по душе.

Экс-участница шоу «Дом-2» Анастасия Лисова рассказывает о том, как проводит время с месячной дочкой, которую решила назвать Мирославой. Оказывается, не все так хорошо, как хотелось бы. В частности знаменитость жалуется на вынужденную диету, которую необходимо соблюдать кормящим мамам: «Что мы только не сделаем ради наших детей. Вы сейчас будете смеяться, наверное, но самое сложное, с чем я столкнулась после рождения Мирославы, — это диета кормящей мамы. Никогда себя жестко ни в чем не ограничивала, всегда любила фрукты, овощи, вареньице позволяла с медиком, а тут рот на замке уже 1,5 месяца».

По словам Лисовой, она не особо худеет от такого рациона питания, так как самой безопасной для ребенка едой врачи называют крупы, в которых много углеводов. Анастасия сетует, что, по всей вероятности, не тратит столько калорий, как хотелось бы. Она отмечает, что диету соблюдают далеко не все новоиспеченные мамы, а за границей даже нет такого понятия. Там считают, что ребенку необходимо получать максимум полезных веществ. Но все оказалось не так просто: «Сидим мы как то с Мишей на кухне, у меня очередная пищевая ломка, решили, что действительно ребенку нужны все питательные элементы и налопалась я штруделей, вроде бы он даже разрешается нашими педиатрами. А ребенка обсыпало так, мама не горюй».

Анастасия подчеркнула, что сделала правильные выводы из своего эксперимента и больше не повторяет его. Она отметила, что новые продукты будет вводить только после того, как у дочки полностью сформируется кишечник: «А пока геркулес, гречка, индейка, кабачки, ну и галеты иногда. Вот мой рацион». Подписчики Лисовой посчитали, что ограничение в еде — само собой разумеющееся понятие и странно, что она вообще подняла этот вопрос: «Тебя послушать — героиня мать, не меньше». «Я не ела, что хотела, держала диету, считаю это правильным»

«Не знаю, как там другие, но я соблюдала правильный рацион, ела каши, мясо, избегала фруктов первое время». «Не считаю нужным ограничивать себя, на ребенке никак не отражается, нет дерматита, все отлично». «Нельзя первое время есть все подряд, это неправильно. Животик болеть будет, высыпания возможны, так поступают только недальновидные люди».

На днях Анастасия сняла на видео свой обычный день в качестве мамы. Лисова продемонстрировала положительный настрой, показав, как проводит время с малышкой ее муж.