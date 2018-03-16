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В многодетной семье родились шестерняшки
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В многодетной семье родились шестерняшки 

Детстрана.ру 16 марта 2018
Фото: Детстрана.ру
Муж и жена долго сомневались, стоит ли решаться на очередную беременность, но в итоге договорились, что пятый малыш будет последним. Они не могли предположить, что на свет появятся шестерняшки! Родители признаются, что эта новость стала для них полной неожиданностью и в каком-то смысле испытанием, сообщает РИА «Новости».
К счастью, беременность и роды прошли отлично, и на свет появились шесть здоровых малышей: три мальчика и три девочки. И дети, и мама чувствуют себя хорошо. Подобные случаи — большая редкость, шестерняшки рождаются в одном случае из четырех миллионов.
А недавно в Австралии родился гигантский младенец.
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