В многодетной семье родились шестерняшки

Муж и жена долго сомневались, стоит ли решаться на очередную беременность, но в итоге договорились, что пятый малыш будет последним. Они не могли предположить, что на свет появятся шестерняшки! Родители признаются, что эта новость стала для них полной неожиданностью и в каком-то смысле испытанием, сообщает РИА «Новости»

К счастью, беременность и роды прошли отлично, и на свет появились шесть здоровых малышей: три мальчика и три девочки. И дети, и мама чувствуют себя хорошо. Подобные случаи — большая редкость, шестерняшки рождаются в одном случае из четырех миллионов.

А недавно в Австралии родился гигантский младенец.