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Волонтеры накормят молодых мам
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Волонтеры накормят молодых мам 

Детстрана.ру 16 марта 2018
Фото: Детстрана.ру
В роли волонтеров тоже выступят мамы — те, чьи дети немного подросли, и у них есть время и желание помогать другим. По словам идейных вдохновителей проекта, помощь будут предлагать в первую очередь мамам новорожденных и детей до трех месяцев. Ведь именно у них обычно нет времени и сил на то, чтобы приготовить себе пищу. Меню остается на усмотрение волонтеров. Это может быть полный обед из трех блюд, а может быть просто пирог или вкусный десерт к чаю. Или кастрюлька каши — почему бы и нет! Заявки можно оставлять в фб-сообществе «И кашу тоже!».
Подобный проект под названием «Кастрюлька» существует в Израиле и пользуется огромной популярностью. Благодаря нему десятки уставших мам получают возможность питаться вкусной домашней едой.
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