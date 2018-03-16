43-летняя Ева Лонгория рассказала, почему затянула с беременностью 

@evalongoria43-летняя Ева Лонгория рассказала, почему затянула с беременностьюАктриса Ева Лонгория (43) скоро впервые станет мамой. Она хорошо переносит беременность и вовсю готовится к радостному событию. А заодно и к переезду в новый дом! В свой день рождения актриса поделилась праздничным фото и подписала его: Не могу поверить, что в этот день рождения внутри меня — жизнь. Спасибо всем за поздравления и теплые пожелания. Это был восхитительный год! Лучший подарок для меня? Он у меня уже есть!
Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Мар 15, 2018 в 9:04 PDT Добавим, что путь Лонгории к материнству не был коротким. Актриса долго не решалась стать мамой, так как не видела рядом достойного мужчину. Хотя, как и тысячи женщин в мире, слышала в свой адрес речи о том, что «часики тикают и пора рожать»: Я считаю, что дети — это плод любви и партнерства, мне не хотелось рожать ребенка для себя, я не видела для себя такой вариант. Хотя никого не осуждаю! Напомним, Ева Лонгория замужем в третий раз. Ребенка она ждет от нынешнего мужа — бизнесмена Хосе Бастона. У мужчины есть трое детей от предыдущих браков. Читай о том, что 43-летняя Яна Рудковская планирует в четвертый раз стать матерью.
Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Фев 14, 2018 в 9:35 PST Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Мар 14, 2018 в 12:05 PDT