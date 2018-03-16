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Отмечаем праздники с героями «Бумажек»
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Отмечаем праздники с героями «Бумажек» 

Tlum.ru 16 марта 2018
Фото: Tlum.ru
Если вы хотите подарить своему ребенку отличное настроение и запоминающийся праздник, то пригласите на него персонажей любимого мультфильма. Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк из «Бумажек» с удовольствием присоединятся к торжеству.
По бумажному календарю видно, что настало время дарить подарки, но случилось невероятное — они исчезли! Это настоящее преступление века. И его надо расследовать. Детям и героям предстоит изучить каждый уголок Весьма Бумажной Местности, чтобы найти улики и пройти множество интересных и веселых испытаний.
Например, поиграть на бумажных инструментах, своими руками сделать кормушки для птенцов сойки Аглаи, собрать автомобиль и поучаствовать в бумажных гонках, спасти деревья в Бумажном лесу и восстановить бумажную ботанику и это еще не все!
А когда у малышей появится подозреваемый, предстоит понять — точно ли это он. И если он, то зачем он это сделал?!
А в конце детей ждут подарки — билеты в Парк бумажных развлечений, где гости смогут принять участие в бумажной дискотеке и по уши зарыться в бесконечном количестве бумаги, и, конечно же, торжественная часть с самыми добрыми искренними и теплыми пожеланиями, сказочным фейерверком и залпом хлопушек!
Отмечаем праздники по-настоящему бумажно!
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