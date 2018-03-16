Чем играют дети в разных странах мира

У каждого ребёнка есть любимая игрушка. Причём это почётное звание далеко не всегда достаётся новенькому роботу или самой дорогой кукле. Иногда самым важным спутником малыша становится старенький потрёпанный медвежонок с одним глазом или машинка без колеса.

Французский фотограф Габриель Галимберти (Gabriele Galimberti) решил посмотреть, чем играют дети разных национальностей. Для этого он на протяжении 18 месяцев ездил по разным странам и снимал детей с их любимыми игрушками. В процессе работы над проектом фотограф заметил, что каждый ребёнок испытывает гордость, когда показывает свои игрушки. Давайте посмотрим, чем играют современные дети, живущие в разных уголках нашей планеты.

Швеция США Англия Япония Малайзия Колумбия Канада Ливан Италия Кения Албания Украина Индонезия Англия Коста-Рика Австралия Замбия Калифорния США, штат Юта Мексика Швейцария Алжир Занзибар Италия Индия Филиппины Китай США, штат Колорадо Италия Латвия Гаити Таиланд

Недавно «Ридус» рассказывал, что едят дети в разных странах. Тоже весьма увлекательно.

Ранее мы писали о фотопроекте, в котором автор снимала людей и их холодильники по всему миру, чтобы показать, как отличаются пищевые пристрастия представителей разных национальностей.

Другой фотограф пошёл ещё дальше и решил подглядеть за людьми в их спальнях и подслушать их мысли. Получилось интересно и порой неожиданно.

Также фотографы изучали, сколько мусора человек производит за неделю, а ещё — как выглядят комнаты жителей разных стран.