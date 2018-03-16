12 правил воспитания от психолога Ларисы Сурковой

Психолог, кандидат наук, автор 15 книг и мама пятерых детей Лариса Суркова успевает отвечать на вопросы подписчиков (а их у нее 911 тысяч), проводить самый популярный в Instagram «Марафон позитива» и регулярно писать статьи для своего сайта. Лариса рассказала BeautyHack о том, как выбирает школы для своих детей, как проводит с ними свободное время, и объяснила, почему школы раннего развития нужны мамам, а не малышам.

Как разобраться в теориях воспитания?

В СССР у нас была только одна книга по педагогике — «Педагогическая поэма» Антона Семеновича Макаренко , еще по блату доставались работы Бенджамина Спока. В конце 90-х, когда люди пришли в себя после кризиса и талонов, окунулись в систему воспитания своих детей, на них рухнула лавина теорий, и они начали пытаться выдернуть лучшее, прогрессивное, выгодное из каждой.

5 лет назад в нашей жизни появилось слово «экология», которое стали использовать по поводу и без: экологичное воспитание, экологичные игрушки, экологичные школы. Мне не нравится понятие «экологичное воспитание», потому что это скорее манипуляция умами людей. Мы не живем экологично. В жизни детей рано или поздно появляются мультфильмы, гаджеты, потому что мама зависает в телефоне в Instagram или читая эту статью. Мне ближе интуитивное воспитание — это смесь здравого смысла родителей, их знаний, опыта поколений конкретной семьи и решений, принятых на семейном совете. Все это дает модель, которую сегодня и называют модным словом «экологичная».

Школы раннего развития нужны мамам

К программам раннего развития я отношусь с восторгом, если это нужно маме. Если она к 6 или 12 месяцам жизни ребенка «одурела» от сидения дома и от соцсетей, где постоянно сравнивает себя с гламурными картинками, и ей нужны люди — пусть хоть в три месяца ведет ребенка на занятия, где счастливые мамы топают и танцуют вокруг своих малышей.

Оценка неприемлема для малышей

Другое дело школы, где практикуют «обучение» маленьких детей. Ребенка не нужно в 2-3 года усаживать за парту на полчаса и просить выполнять задания по шаблону: солнце должно быть желтым с пятью лучами. Ты не нарисовал солнце? Значит не получишь наклейку!

Недавно одна мама мне написала: мой трехлетний ребенок плачет из-за того, что ему не дают наклейки на занятиях. Мой совет: забирайте ребенка оттуда, нежно его поцелуйте и купите ему набор наклеек. Оценивание неприемлемо в таком возрасте. Шаблонное мышление тормозит развитие творческого потенциала. У детей же образное мышление, они мыслят картинками, много фантазируют и так развиваются — они должны играть и бегать. А после таких занятий ребенок к семи годам будет ненавидеть все, что связано с учебой, а вы получите большие проблемы в школе.

В яслях государственных детских садов не выдают наклейки. Детям никто не говорит, как надо рисовать и что делать. Чтобы убедиться, посмотрите на выставки поделок в ясельных группах — там полная свобода творчества. Системы оценок часто практикуют именно в частных садах, чтобы родитель получил обратную связь за свои деньги. Им кажется, что это правильно.

Детей нельзя бить

Если вы понимаете, что постоянно срываетесь на своего ребенка, найдите причину. Дело ведь не в детях. Подумайте, что чувствует малыш, когда над ним стоит огромный человек с ремнем? Он вас боится! Самые частые причины таких срывов: конфликты внутри семьи, когда мама злится на папу и выливает злость на ребенка; усталость; пьющий родитель (к сожалению, до сих пор классическая ситуация для нашей страны).

Вы можете сиюминутно подавить агрессию: пнуть подушку, умыться, выпить воды, щелкнуть резинкой по руке. Но это не решит проблему — нужна внутренняя рефлексия.

Родители должны демонстрировать свои чувства при детях

Это важно в воспитании девочек. Здорово, если папа ухаживает за мамой, обнимает ее, дарит цветы. Так дочь поймет разные функции обоих родителей. Если хотите, чтобы она выросла женственной, не ругайте ее за то, что она взяла помаду и накрасила губы в три года. Это как в старом анекдоте: «Если французская девочка накрасит губы, мама ей скажет: молодец, актрисой будешь! А если советская девочка сделает то же самое, мама скажет: гулящей вырастешь».

Давайте мальчикам возможность проявить мужественность

В воспитании мальчиков тоже важна роль мамы. Она может в три года дать ему хлеб и попросить донести из магазина до дома со словами: «Помоги мне, пожалуйста». А затем похвалить его за эту помощь. Необходимо дать ему возможность проявить мужественность, не боясь, что он стукнет молотком себе по пальцам.

Путешествуйте с детьми

Я хорошо отношусь к путешествиям в раннем возрасте. Для ребенка важна гармония в семье, настроения родителей и до года вообще все равно, где он будет спать и есть: в самолете, на Бали, в Москве. Если мама себя хорошо чувствует, то и ему хорошо!

Есть такое понятие «психология положительных стрессов» — их дети старше года переживают во время поездок. Это стресс, который подталкивает к развитию. Часто родители замечают, что в поездках дети быстрее схватывают информацию, начинают разговаривать, ходить.

Родителям я советую пить валерьянку накануне переезда и делать хорошую медицинскую страховку. Ребенок — зеркало родителя! Если вы спокойны, уверены, что все делаете правильно, дети тоже будут спокойны. Если мама боится самолетов, вирусов и вообще всего, не надо ехать, потому что вы, скорее всего не готовы. Когда вы действительно подцепите вирус, будете радостно кричать: «Ну вот я же говорила, что не надо было ехать».

Школа не должна подавлять потенциал детей

Я не считаю современную российскую систему образования идеальной. Скорее наоборот: с детского сада все делается для того, чтобы пригасить потенциал ребенка. Я не отдавала детей в детские сады и не собираюсь. Наша 4-летняя дочь Дуня проводит время с чудесной няней, которая с нами уже шесть лет, и ходит на спортивную секцию.

Цель 90% наших школ — получить хороший бланк ЕГЭ. Конечно, есть исключения в виде учителей, которые зажигают, ведут за собой. Моя мама — учитель с 35-летним стажем, поэтому я понимаю, о чем говорю. Мне до сих пор пишут дети ее учеников с благодарностями. Это очень приятно. Уважение к личности учителя в нашей семье имеет очень большое значение.

Школа не должна подавлять потенциал детей, а, наоборот, давать возможность развивать предметы, которые детям интересны. Еще важно, чтобы в ней не было культа экзаменов, когда детей натаскивают на правильные ответы в тестах еще с 8 класса. Когда моя старшая дочь училась в школе, в 8 классе я перестала ходить на родительские собрания, потому что на них начали «проходиться» по детям, говоря, что они глупые и ничего не сдадут. Я слово сдержала, а Маша при этом закончила школу с двумя «четверками», написала ЕГЭ и сейчас учится на промышленного дизайнера. В этом году заканчивает, но не планирует работать по специальности. И это тоже нормально.

На следующей неделе идем с Глафирой на профориентацию, она пока не понимает, чем хочет заниматься, ей интересно все. К счастью, старшие девочки успешны в любой области.

Пусть дети сами отвечают за свои уроки

Вот вам неудачный сценарий: мама пришла домой с работы и вместо того, чтобы узнать, как у ребенка дела, она выдает: покажи уроки! Школа — это частая причина семейных конфликтов. Отдайте ответственность за учебу детям. Они должны понимать, что никто этого не сделает за них. Чаще бывает, что ребенок спит, а родители строят за него корабли.

Школа — не для родителей. Они свое уже отучились, но при этом продолжают бояться плохих оценок своих детей. И у нас бывают тяжелые моменты, когда опускаются руки, Маша или Глаша не хотят ничего делать, но потом все равно берутся за голову и в итоге учатся на отлично.

Планируйте свое и детское время

Мы все используем Google календарь. Детское планирование важно скорее для меня, чтобы я понимала, что они делают и когда. Я не ограничиваю их в выборе занятий, но пытаюсь донести, что если у них будет больше пяти кружков в неделю, то они сойдут с ума.

Поддерживайте семейные традиции

В большой семье каждый ребенок должен иметь возможность хотя бы полчаса в день общаться с одним из родителей наедине. Со старшей Машей мы ездим за покупками. Ей это нравится, и мы успеваем пообщаться по рабочим моментам: она помогает мне вести второй аккаунт в Instagram. С Глашей мы общаемся на тему животных. Она сейчас разводит ящериц, поэтому я постоянно навещаю питомцев, слушаю ее истории. Ну а самой маленькой Матреше везет больше всех — ей достаются даже совместные ночи.

Мы стараемся иногда выезжать куда-то не со всеми детьми сразу. Сейчас нас пригласили посмотреть одну ферму — возьму с собой Степу и Глашу. В машине можно обсудить все на свете.

Качество важнее количества

Это совет мамам, которые переживают, что не уделяют все время ребенку. Вы можете провести с ним час в день, но сделать это качественно: играть, беситься, валяться. Нет ничего хуже, если, придя домой с работы, мама продолжает «впахивать» дома: убираться, готовить. Таким женщинам действительно очень тяжело. Бог с ней, с этой посудой, лучше проведите время с ребенком. А посуду купите одноразовую!

Интервью и текст: Юлия Козолий