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7 типовых ошибок родителей
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7 типовых ошибок родителей 

Собака 16 марта 2018
Фото: Собака
Почему нельзя пугать детей фразой «не будешь мыть руки — попадешь в больницу», а после болезненного укола — слишком эмоционально жалеть? Создатели изданной в Петербурге книги «Детям о врачах» собрали для нас семь советов, которые помогут справиться с детским страхом врачей и больниц.

О чем книга?

Книга «Детям о врачах» должна помочь родителям в борьбе с детскими страхами. Она рассказывает простым языком о том, как устроена клиника, чем занимается каждый врач и зачем к нему ходить. Над созданием книги работала петербургский блогер и мать двоих детей Саша Чарикова, а также специалисты клиники Лахта Junior. Сейчас издание распространяется бесплатно в больницах города: Детской городской больнице №1, Детской городской больнице № 19 им. Раухфуса, Детской городской клинической больнице №5 им. Филатова и травмпункте Детской больницы № 2 Святой Марии Магдалины.

Саша Чарикова

автор книги «Детям о врачах»
Как объяснить ребенку, что не надо бояться? С появлением младшей дочери этот вопрос стал для меня особо актуален: она каждый раз плакала только при первом взгляде на врача. Ни книг, ни полезных статей я не нашла, поэтому когда ко мне обратились с идеей написать книгу о врачах, я с радостью согласилась. Мы с художником-иллюстратором Машей Сергеевой создали эту книгу «Детям о врачах», где в интерактивном формате рассказываем, какие врачи бывают, что они лечат и что ждать у них на приёме, как выглядит этот доктор и чем пользуется. На страницах книги дети могут проходить интересные задания, рисовать и вместе с маленькими героями пройти осмотр и получить справку.

Советы для родителей

1. Никогда не пугайте детей врачами, уколами и больницами. Сами того не замечая, родители формируют детские страхи: не будешь мыть руки — заболит живот и попадешь в больницу, будешь плохо себя вести — отведу на уколы, не будешь чистить зубы — пойдешь к стоматологу и т.д. Наоборот, нужно подчеркивать, что доктор — добрый, что он помогает выздороветь. Доктор должен быть для ребенка всегда положительным героем.
2. Проигрывайте или проговаривайте дома ситуации, которые будут происходить на приеме у врача (в зависимости от возраста ребенка). Если, например, собираетесь к ЛОРу — расскажите, что он будет смотреть уши, горло и нос, посветите фонариком, послушайте дыхание и сердцебиение. Поменяйтесь ролями, дайте ребенку побыть доктором.
3. Будьте спокойны сами — нервозность и беспокойство передаются ребенку. Постарайтесь спланировать визит к врачу так, чтобы поход в клинику (дорога, время ожидания) был насколько это возможно комфортным. Постарайтесь не опаздывать, не торопиться, исключить дополнительные источники тревоги.
4. Постарайтесь не говорить перед визитом: будет «не больно», «не страшно». Потому что ребенок услышит только «больно» и «страшно». Но при этом никогда не обманывайте, говорите правду. Если предстоит какая то неприятная процедура, например, забор крови или укол, объясните, зачем это нужно и скажите, что будет неприятно, но сделать надо, и все быстро пройдет. Внезапная, неожиданная боль оборачивается для ребенка еще большим стрессом и предательством со стороны родителей чем та, о которой его предупредили. Иначе он и впредь будет ждать боли при любой медицинской манипуляции.
5. Приходите в клинику чуть заранее — минут за 10 до приема, чтобы было время спокойно раздеться, попить воды, освоиться и поиграть. Маме тоже будет не лишним выдохнуть и выпить чашку кофе. Помните, что ваше беспокойство и суетливость передается ребенку. Во время приема не давите и не торопите ребенка, дайте доктору установить с ним контакт, в дружелюбной и расслабленной атмосфере ребенок гораздо охотнее даст себя осмотреть и провести все манипуляции. После приема побудьте немного в клинике, дайте ребенку поиграть.
6. Если на приеме были какие-то болезненные процедуры, ребенок заплакал, постарайтесь не усугублять ситуацию, не нагнетать эмоций и не превращать ребенка жертву. Лучше спокойно обнять, похвалить его за смелость и переключить внимание, спросив, куда вы сейчас пойдете или видел ли он, какой красивый кит нарисован в коридоре. Дома дайте выплеснуть негативные эмоции через игру или разговор.
7. Помните, что ребенок боится того, чего он не понимает. Относитесь с уважением к его страхам и желанию знать, что с ним происходит. Смотрите мультфильмы, читайте книги, разговаривайте о строении тела, работе организме и докторах, которые помогают вылечить болезни. Ребенок будет не только не бояться, но и интересоваться походом в клинику к врачу.
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