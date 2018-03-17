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Веселое видео о малышах, которые очень любят тортики
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Веселое видео о малышах, которые очень любят тортики 

Letidor.ru 17 часов назад
Фото: Letidor.ru
Ни для кого не секрет, что малыши очень любят сладкое. Но родители, заботясь о здоровье своих детей, нечасто балуют малышей сладостями.
Зато когда наступает праздник, день рождения или именины, мамы и папы просто не могут отказать в удовольствии своим любимым сладкоежкам и разрешают порой даже больше, чем нужно.
В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите малышей, которые смогли оторваться по полной и позволить себе съесть свой праздничный торт так, как им того хочется.
Крохи ничего и слышать не хотят про ложку или вилку, они точно знают, как вкуснее всего есть тортики!
Вы когда-нибудь откусывали кусок от целого торта, не боясь, что вас не поймут окружающие? А вот малыши совсем не боятся осуждения и, наоборот, показывают своим примером, что так намного вкуснее! Взрослые смеются над своими малышами за кадром, хотя, стоит признаться, им порой хочется присоединиться к детям и вспомнить свое детство.
В ролике вы увидите забавных малышей, которые наслаждаются своим лакомством, невзирая на то, что они в буквальном смысле по уши в любимом торте.
Правда, нашлись и такие детишки, которые не оценили старания своих родителей и отказались от угощения. Но разве можно обижаться на этих милых малышей, чьи щечки испачканы в заварном креме?
Смотрите видео о самых забавных на свете сладкоежках, этот ролик точно поднимет вам настроение!
Фото: Shutterstock.com
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