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«За детьми надо смотреть»: Анфису Чехову отругали за невнимательность в бассейне
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«За детьми надо смотреть»: Анфису Чехову отругали за невнимательность в бассейне 

Eva.ru 16 часов назад
Фото: Eva.ru
Анфиса Чехова отправилась с сыном в бассейн, где стала позировать для фотографии, совершенно не обращая внимания на собственного ребенка. Это и смутило поклонников, которые увидели, что лицо мальчика в момент съемки было под водой.
Телеведущая Анфиса Чехова наслаждается мягким климатом Сочи, а также общением со своим сыном Соломоном. Женщина много времени уделят ребенку, с удовольствием демонстрируя трогательные семейные фотографии, характеризующие ее как любящую и заботливую мать. Отправившись в бассейн, где Анфиса дает уроки плавания своему сыну, телеведущая не упустила возможности похвастаться перед поклонниками и стала позировать для фотографии.
Анфиса пребывала в уверенности, что с Соломоном все в порядке, он в нарукавниках, а потому не обращала на него внимания, сосредоточившись на удачном кадре для своего микроблога. Однако некоторые поклонники были озадачены таким ее поведением, поскольку на представленной фотографии лицо мальчика было под водой. По мнению заботливых мам, такой снимок не красит Чехову, и ей стоило бы помочь своему сыну оставаться выше поверхности воды, вместо того, чтобы позировать для фотографии.
Свое негодование от провокационного снимка публика высказала в комментариях, указывая, что её сын практически тонет. Впрочем, их замечания Чехова оставила без внимания. «Ничего, что ребёнок рядом тонет?» «Солик старается, плывет» «Сыночек тонет!» «Мамка позирует, и на ребенка не смотрит» «Дети любят так нырять, за ними надо смотреть»
Впрочем, многие подписчики уверены, что Анфиса Чехова достаточно сконцентрирована на себе и на том, какое впечатление производит ее внешность, а потому их не удивило, что во время съемок телеведущая не отвлекается ни на что. Такое мнение поклонники составили, устав слушать бесконечную самопохвалу Анфисы в связи с похудением, сопровождаемую чередой откровенных демонстраций стройного тела.
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