В Пенсильвании хотят штрафовать родителей, чьи дети травят одноклассников

Представитель штата Пенсильвания Френк Бернс предлагает штрафовать родителей, чьи дети были замечены в травле других учеников — сообщает Washington Post . Сумма штрафа может доходить до 750$.

Но квитанция о штрафе придет не сразу. После первого инцидента руководство школы должно будет уведомить родителей агрессора. После второго происшествия они должны будут пройти специальные родительские курсы. Если травля повторится, родители должны будут заплатить 500$ штрафа. За все последующие проявления травли штраф увеличится до 750$.

«Влияние родителей в вопросах предотрвращения травли очень велико» — говорит Бернс. «Многие родители отказываются верить, что их любимый сын или дочь травят одноклассников. Им хочется думать, что уж с их-то ребенком такого точно не может произойти».

Новый закон (если он будет принят) распространится также на кибер-травлю, которая является в Пенсильвании уголовно-наказуемым преступлением. По плану Бернса о травле можно будет, помимо прочего, сообщить анонимно, а учителя, которые знали о том, что кого-то из учеников травят, и не вмешались, будут наказаны дисциплинарно.