Ещё
В Пенсильвании хотят штрафовать родителей, чьи дети травят одноклассников
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пенсильвании хотят штрафовать родителей, чьи дети травят одноклассников 

Ezhikezhik.ru 15 часов назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Представитель штата Пенсильвания Френк Бернс предлагает штрафовать родителей, чьи дети были замечены в травле других учеников — сообщает Washington Post. Сумма штрафа может доходить до 750$.
Но квитанция о штрафе придет не сразу. После первого инцидента руководство школы должно будет уведомить родителей агрессора. После второго происшествия они должны будут пройти специальные родительские курсы. Если травля повторится, родители должны будут заплатить 500$ штрафа. За все последующие проявления травли штраф увеличится до 750$.
«Влияние родителей в вопросах предотрвращения травли очень велико» — говорит Бернс. «Многие родители отказываются верить, что их любимый сын или дочь травят одноклассников. Им хочется думать, что уж с их-то ребенком такого точно не может произойти».
Новый закон (если он будет принят) распространится также на кибер-травлю, которая является в Пенсильвании уголовно-наказуемым преступлением. По плану Бернса о травле можно будет, помимо прочего, сообщить анонимно, а учителя, которые знали о том, что кого-то из учеников травят, и не вмешались, будут наказаны дисциплинарно.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Во Франции суд запретил родителям назвать ребенка, как они хотели Родители девочки, увлеченной слаймами, записали пародию на песню Time after Time Принц Уильям рассказал о хобби двухлетней Шарлотты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность32
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение