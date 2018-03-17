Лучшие современные рассказы для малышей

Малыши очень любят короткие рассказы — проще следить за сюжетом и понимать мотивацию героев. Кроме того, по ним гораздо приятнее учиться читать! Мы по привычке выбираем в библиотеку книги из нашего детства, но и современная литература тоже очень хороша. Вот несколько сборников рассказов, которые можно читать вашему ребенку с рождения.

Сергей Георгиев . «Укротитель сиреневых бегемотов» Сергей Георгиев доказывает своим примером, что краткость действительно сестра таланта. Некоторые его рассказы состоят из одной строки, но они от этого не менее интересны и остроумны. Вы ведь легко можете представить себе третьеклассника, который рассматривает шоколадную конфету через лупу — так она становится больше! Развивать воображение — с этой задачей истории Георгиева справляются прекрасно!

Сильвия Ванден Хейде. «Лис и Зайка» Из всех книг голландского автора на русский переведены только пять, и они идеальны для самостоятельного чтения. Кроме того что в книге прекрасные тексты о любви и дружбе, они еще снабжены множеством иллюстраций.

Олег Кургузов. «Наш кот — инопланетянин» Олег Кургузов — редактор культового детского журнала «Трамвай», аналогов которому нет и не будет. В 2003 году вышла его последняя книга про кота-инопланетянина, а в 2004 году не стало автора. «Наш кот — инопланетянин» — книга о семье, в которой все необыкновенно: папа летает и ползает вместе с сыном, коза превращается в собаку, а лошадь приходит в гости на уборку. В общем, полная гармония!

Мария Бершадская . «Большая маленькая девочка» Девочка Женя, которой посвящены 12 историй, — совершенно обычная девочка, просто очень высокая. Настолько высокая, что маме приходится вставать на табуретку, чтобы заплести ей косичку. Женя ездит на дачу, ждет Нового года и подарков, печет пироги –в общем, живет обычной жизнью, а читатели вместе с ней.

Кристине Нёстлингер. «Рассказы про Франца» Франц — тоже обычный мальчик, и он попадает в ситуации, знакомые каждому ребенку: то живот заболит, то родители в лагерь отправят. И это прекрасно, так читателям проще ассоциировать себя с Францем. Тем более, он не какой-то образцово-показательный мальчик, может сделать глупость, сломать что-то или соврать маме. В общем, как и мы все.

Гудрун Мебс. «Бабушка!» — кричит Фридер» Гудрун Мебс — немецкая актриса, которая исколесила со своей театральной труппой весь мир, а потом начала писать сказки и истории для детей. Главные герои ее книг — пятилетний мальчик Фридер и его терпеливая и добрая бабушка. Каждый рассказ построен одинаково: Фридер что-нибудь затевает, а потом бабушка с его затеями весело и мудро разбирается. Он хочет научиться писать — она делает ему буквы из теста, он хочет пойти на пикник в дождь — она устраивает пикник на автобусной остановке. В общем, снова о любви, понимании и эмпатии.