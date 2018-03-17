Пятилетний малыш отравился угарным газом в квартире на улице Есенина

Пятилетний мальчик был доставлен в Детскую больницу №5 имени Филатова 15 марта с острым отравлением угарным газом, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Ребенка госпитализировали из съемной квартиры в доме по улице Есенина, которую снимает семья мигрантов из Киргизии. По предварительной информации, малыш наглотался дыма, когда его мама ушла в магазин: в этот момент в квартире произошло замыкание проводки в электророзетке.

Обстоятельства случившегося уточняются. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.