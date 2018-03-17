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Алессандра Амбросио рассталась с женихом после 13 лет отношений и двоих детей
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Алессандра Амбросио рассталась с женихом после 13 лет отношений и двоих детей 

WMJ.ru 8 часов назад
Фото: WMJ.ru
Экс-модель Victoria's Secret разошлась со своим женихом и отцом двоих детей Джейми Мазуром. Пара была вместе 13 лет, 10 из которых возлюбленные были помолвлены. По сообщениям инсайдеров издания US Weekly, Алессандра и Джейми давно не живет вместе, но при этом стараются не афишировать этот факт. Впрочем, внимательные поклонники заметили, что в соцсетях Амбросио уже давно нет совместных фотографий с Мазуром. Пока неизвестно, что стало причиной расставания и как на такой поворот отреагировали их дети, 9-летняя Аня Луиза и 5-летнеий Ноа Феникс. Комментариев от самой пары пока не поступало. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Getty Images, Global Look Press
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