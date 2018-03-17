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Юлия Барановская, Арарат Кещян, Ирина Дубцова, Сергей Жуков: звезды публикуют фотографии с детьми
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Юлия Барановская, Арарат Кещян, Ирина Дубцова, Сергей Жуков: звезды публикуют фотографии с детьми 

Журнал ОК! 7 часов назад
Российские знаменитости как будто сговорились: с приходом весны звезды шоу-бизнеса публикуют все больше семейных кадров и с радостью делятся с подписчиками фотографиями с детьми.
Солист группы «Рукки вверх» Сергей Жуков опубликовал фотокарточку, на которой изображены его дети. Артист рассказал, кто из них похож на маму, а кто больше на папу. По словам Жукова, дочь Ника — «мамина дочка», а сыновья Мирон и Энджел — папины копии.
Телеведущая Юлия Барановская опубликовала фото с сыном, назвав его «солнышком».
Певица Ирина Дубцова поделилась с поклонниками кадром, на котором запечатлена ее дочка.
Звезда сериала «Универ» продемонстрировал свои отцовские чувства и выложил трогательный кадр с дочерью, прокомментировав публикацию тем, что в жена открыла в себе талант фотографа.
Актриса Агния Дитковските сделала селфи с сыном.
Звездный продюсер Яна Рудковская продолжает делиться с подписчиками фотографиями из райского отдыха на Мальдивах, куда она отправилась с мужем Евгением и детьми.
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