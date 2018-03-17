Юлия Барановская, Арарат Кещян, Ирина Дубцова, Сергей Жуков: звезды публикуют фотографии с детьми

Российские знаменитости как будто сговорились: с приходом весны звезды шоу-бизнеса публикуют все больше семейных кадров и с радостью делятся с подписчиками фотографиями с детьми.

Солист группы «Рукки вверх» Сергей Жуков опубликовал фотокарточку, на которой изображены его дети. Артист рассказал, кто из них похож на маму, а кто больше на папу. По словам Жукова, дочь Ника — «мамина дочка», а сыновья Мирон и Энджел — папины копии.

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала фото с сыном, назвав его «солнышком».

Певица Ирина Дубцова поделилась с поклонниками кадром, на котором запечатлена ее дочка.

Звезда сериала «Универ» продемонстрировал свои отцовские чувства и выложил трогательный кадр с дочерью, прокомментировав публикацию тем, что в жена открыла в себе талант фотографа.