Юлия Барановская, Арарат Кещян, Ирина Дубцова, Сергей Жуков: звезды публикуют фотографии с детьми 

Российские знаменитости как будто сговорились: с приходом весны звезды шоу-бизнеса публикуют все больше семейных кадров и с радостью делятся с подписчиками фотографиями с детьми.
Солист группы «Рукки вверх» Сергей Жуков опубликовал фотокарточку, на которой изображены его дети. Артист рассказал, кто из них похож на маму, а кто больше на папу. По словам Жукова, дочь Ника — «мамина дочка», а сыновья Мирон и Энджел — папины копии.
Телеведущая Юлия Барановская опубликовала фото с сыном, назвав его «солнышком».
Певица Ирина Дубцова поделилась с поклонниками кадром, на котором запечатлена ее дочка.
Звезда сериала «Универ» продемонстрировал свои отцовские чувства и выложил трогательный кадр с дочерью, прокомментировав публикацию тем, что в жена открыла в себе талант фотографа.
Актриса Агния Дитковските сделала селфи с сыном.
Звездный продюсер Яна Рудковская продолжает делиться с подписчиками фотографиями из райского отдыха на Мальдивах, куда она отправилась с мужем Евгением и детьми.