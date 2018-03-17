После этой статьи вы поймёте, готов ли ребёнок к школе

14 марта в Москве прошло первое «Родительское собрание» с Туттой Ларсен. Известная телеведущая и мама троих детей пригласила на встречу психолога Екатерину Блюхтерову, чтобы поговорить о подготовке детей к школе.

«Летидор» побывал на родительском собрании и узнал, когда родителям стоит задумываться о подготовке к школе, нужно ли учить ребёнка основам грамоты и счёта, а также о том, какие навыки на самом деле понадобятся детям в первом классе. Публикуем самые интересные выдержки из лекции.

Насколько актуально начинать подготовку как можно раньше

Всё зависит от того, что родители вкладывают в понятие «подготовка к школе». Умение ребёнка читать, писать и считать — неважный аспект подготовки.

Если ребёнок вас не трясёт с вопросами: «Мама, что это за буква? Мама, что это за цифра?», то до 7 лет обучение грамотности для него неактуально.

Когда я рассказываю родителям про подготовку к школе, имею в виду, насколько хорошо у него развиты бытовые навыки самообслуживания, умеет ли он быть ответственным и концентрироваться на деле. Вот на что надо обращать внимание.

Родителям важно, чтобы человек к школе мог усваивать, автоматизировать, накапливать и сохранять информацию. Насколько хорошо у него это получается, можно судить по созреванию коры головного мозга, установлению нейронных и межполушарных связей.

Как понять, что механизм межполушарных связей функционирует так, как надо

Проведите для своего ребёнка небольшое тестирование. Возьмём такую ситуацию. Вы что-то объясняете ребёнку. Он в теме, вас слышит, понимает, на вопросы отвечает. Кажется, что всё замечательно. Проходит 3-4 дня, вы хотите сделать следующий шаг в этой теме. И тут понимаете, что перед вами чистый лист.

Пока вы рассказываете что-то ребёнку, он вас воспринимает и отлично взаимодействует с этой информацией. Как только проходит время, информация улетучивается. В этом и заключается отсутствие межполушарных связей.

Ребёнок не может автоматизировать информацию и двигаться дальше.

Как сделать, чтобы этот процесс наладился

Межполушарные связи формируются у человека к 6-7 годам. Есть дети, у которых в 3-4 года уже всё в порядке. Как правило, эти дети активно включены в семейный быт. До 3 лет ребёнок во всём подражает маме: где-то смотрит, как взрослые убираются, готовят, где-то помогает в этих делах.

Когда ребёнку исполняется 3 года, мама вполне может просить его о полноценной помощи (исходя из его возможностей). Порезать морковку для супа, протереть пыль на комоде. В это время он развивает важные качества. Например, концентрацию.

Занимайтесь с ребёнком, активно включая его в свои дела. Задача родителей — научить человека жизни.

Показать, что тряпочки сами не стираются. Для того чтобы в кастрюле появился суп, его надо приготовить. Чтобы мокрые ботинки высохли, их надо поставить к батарее.

Так мы учим ребёнка причинно-следственным связям, умению держать что-то в голове, инициировать ответственность за свои поступки.

Екатерина Блюхтерова и Тутта Ларсен

Про самые важные навыки для школьника

Ответственность

Для подготовки к школе самая необходимая вещь — ответственность. Для того чтобы научить ребёнка быть ответственным, нужно позволить ему сталкиваться с последствиями его решений, действий, бездействий и так далее.

Проще всего сделать это опять же на бытовом уровне. Например, не положил вещи в стирку, закончилась чистая одежда — не пошел в субботу со всей семьёй в зоопарк.

Или игрушки исчезли, потому что не убрал.

Дети обучаются ответственности, когда регулярно сталкиваются с такими ситуациями.

Самостоятельность

Также важно подготовить ребёнка в социальном плане. К школе он должен уметь строить отношения с детской группой, с незнакомыми взрослыми. Он должен знать, как затеять игру, как обратиться за помощью. Он должен быть в курсе своих особенностей (аллергия, например), иметь знание о себе, которым он может поделиться с другими.

Как научить ребёнка самостоятельности, выбираете вы. Можно отправить его в детский сад или создать общение с другой постоянной группой детей.

Екатерина Блюхтерова и Тутта Ларсен

Навык торможения-растормаживания

День школьника происходит по звонку, поэтому ему просто необходимо потренировать навыки торможения-растормаживания.

Растормаживание — когда дети быстро переходят к активным действиям, торможение — быстро переходят к пассивным действиям.

Для того чтобы тренировать эти навыки, поиграйте в игры, где происходит резкая смена активной и пассивной деятельности: день-ночь; море волнуется раз; делаем 10 шагов очень быстро, потом — 10 очень медленно; говорим тихо, потом громко и другие.

Умение концентрироваться

Дети могут концентрироваться на уроке, не меняя положения тела, всего лишь 10-15 минут. Сейчас в школу приходит очень много детей-кинестетиков (лучше развита кинестетическая система восприятия).

Для того чтобы эти дети фокусировали своё внимание, им нужны тактильные стимулы от учителя: чтобы подошел, лично обратился, потрогал за плечо.

Если они таких стимулов не получают, то начинают стимулировать себя сами: снимать/надевать ботинок, ковырять парту, мять тетради.

Чтобы у таких детей не возникало проблем с концентрацией, нужно потренировать их визуальные и аудиальные системы восприятия. Давайте им задания типа найти отличия на картинках, найти одинаковые карточки, играйте в лото.

Также можно непроизвольно тренировать визуальную систему восприятия. Например, идёте с ребёнком по улице — и вдруг задаёте ему вопрос: «Тетя прошла, какого цвета у неё была шапка?».

Слуховую систему восприятия можно тренировать во время чтения. Например, одно слово в предложении произносите очень медленно, другие — быстро.

Екатерина Блюхтерова и Тутта Ларсен

Что ещё важно сделать перед школой

В 5-6 лет сводите ребёнка на диагностику к логопеду-дефектологу. Сейчас среди дошкольников распространено нарушение фонематического слуха. Как правило, оно не заметно родителям. Дети с таким нарушением начинают говорить рано, у них нет проблем с артикуляцией. Говорят большими предложениями.

Проблема в том, что в этом случае дети не слышат промежутки между словами.

Они не могут поделить слово на слоги, не понимают, что эта конструкция состоит из нескольких слов. Обычно ребёнок просто знает, что в этой конкретной ситуации нужно сказать вот это длинное предложение, а в другой — короткое.

Родителям сложно самостоятельно заметить нарушение, а вот логопед легко его диагностирует. Необходимо исправить его к школе, чтобы у ребёнка не было проблем с чтением и письмом.

Также родителям нужно принять тот факт: учить или не учить дошкольника грамоте — зависит от того, в какую школу вы собираетесь отдать ребёнка. Если вы знаете, что программа требует, чтобы дети уже умели читать и писать, вам никуда от этого не деться. Придётся научить.

А что на эту тему думает известный канадский психолог Гордон Ньюфелд — узнайте в этой статье.

Фото: предоставлены Pr-агентством «БОЛЬШЕ ЧЕМ АГЕНТСТВО».