Мать убитых в Боровском близняшек рассказала о трагедии: «Муж любил детей, я не думала, что он может такое сотворить»

Стали известны подробности трагедии, произошедшей накануне днем, 16 марта, в поселке Боровский. Свою версию случившегося 72.ru рассказала мать убитых девочек. Регина Алексашина подтвердила, что во время трагедии её не было дома. В день убийства своих шестилетних дочерей она находилась в Тюмени.

— Мы с мужем не жили вместе уже давно. В тот день дети были у бабушки, а я находилась в Тюмени, на съёмной квартире, которую обустраивала для себя и для девочек. Он пришёл и обманом забрал детей, сказал им, что я сейчас приеду к нему домой. Девочки быстро оделись и пошли с ним. Дома у мамы в тот момент была только моя младшая сестра, — рассказала мать убитых близняшек. — Я позвонила мужу, сказала, что приеду и заберу дочек с утра, а он ответил, что я их не увижу. Сказал, что меня потерял, но детей потерять не может, что они будут жить с ним. Я ответила, что детей его не лишаю — два дня я работаю, дочки будут с ним, два дня я отдыхаю — они со мной.

Мать убитых девочек до сих пор не может поверить в случившееся. Она не скрывает, что её муж злоупотреблял спиртным, но дочек при этом очень любил и никогда их не трогал.

— Он постоянно пил, нигде не работал официально. Бывало, устроится неделю или месяц проработает — зарплату получит и все. Меня он постоянно избивал, но девочек никогда не обижал. Он их любил, я даже подумать не могла, что он может сотворить такое. Я только сейчас вернулась с опознания. Он их убил ножом в спину, — рассказала Регина Алексашина.

По словам жителей поселка Боровский, семья, в которой случилась трагедия, была неблагополучной.

Трагедия произошла в частном доме на улице Трактовой

— В их доме всегда были пьянки, гулянки и шум. Пили запоями. Жили то у одной матери, то у другой. Полиция приезжала к ним часто, — рассказала знакомая семьи, в которой случилась трагедия.

Помимо шестилетних близняшек в этой семье была ещё одна дочь, старшая. Она скончалась из-за тяжелой врожденной болезни. Состояли ли родители на учете в органах ПДН или нет, пока неизвестно.

Бабушка близняшек со стороны отца хотела похоронить всех вместе, но мать девочек не согласилась. Регина Алексашина собирается похоронить своих дочерей отдельно в Тюмени. Точная дата погребения шестилетних сестер, с которыми жестоко расправился родной отец, станет известна в понедельник, 19 марта. Сейчас бабушка со стороны отца и мать убитых близняшек собирают деньги и занимаются организацией предстоящих похорон.