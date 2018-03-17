Двухлетняя американка спасла маме жизнь с помощью смартфона

Последнее время врачи бьют тревогу: из-за раннего осваивания планшетов и смартфонов у детей портится зрение. Также это может привести к разным психологическим проблемам в будущем. Однако в жизни бывают случаи, когда умение малышей пользоваться гаджетами спасает кому-то жизнь.

27-летняя Кэти-Мари Портер из Великобритании воспитывает 2-летнюю Мию, а также ждет второго малыша. Сейчас молодая женщина находится на восьмом месяце беременности, которая проходит не совсем гладко. Дело в том, что из-за анемии Кэти-Мари иногда теряет сознание, поэтому родные стараются не оставлять ее одну с малышкой.

Но в этот раз Кэти-Мари осталась ненадолго наедине с Мией, так как ее супруг Кирк Пауэлл пошел в магазин. В этот момент все и произошло: молодая женщина рухнула в обморок прямо на полу в спальне. Однако малышка не растерялась: она взяла смартфон мамы, зашла в приложение FaceTime и набрала номер бабушки. «Мамочка лежит на полу», — кратко сказала в телефон Мия.

Бабушка быстро позвонила Кирку и все ему передала. Когда он вернулся домой, то увидел Мию, спокойно сидящую возле своей мамы. Кирк срочно отвез Кэти-Мари в больницу, где ей пришлось провести трое суток. К счастью, эта история закончилась благополучно, будущий ребенок и его мама здоровы. Но Кэти-Мари до сих пор не может понять, каким образом Мия смогла позвонить своей бабушке.

Папа и мама малышки говорят, что она всего лишь видела раньше, как мама разговаривала по FaceTime. Теперь Кэти-Мари хочет своей историей вдохновить и других родителей маленьких детей научить их пользоваться гаджетами. «В будущем это может спасти кому-то жизнь», — говорит Кэти-Мари. Кстати, заведя домашних животных, вы определенно сможете положительно повлиять на развитие ваших детей.