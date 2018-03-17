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Ким Кардашьян показала подросшую дочь
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Ким Кардашьян показала подросшую дочь 

Журнал ОК! 21 час назад
Популярная теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян активно делится с общественностью каждым своим шагом (и не только своим). Она опубликовала в социальной сети Instagram фотографию своего третьего ребенка — дочери Чикаго. 33-летняя участница реалити запечатлела девочку, которая только пробудилась ото сна. Кардашьян назвала фотографию «Утренняя милота».
Чикаго, дочь Ким Кардашьян
Кроме того, Ким выложила видео с малышкой в Instagram Stories.
Instagram Stories Ким Кардашьян
Напомним, что дочери Ким Кардашьян чуть больше двух месяцев. Она появилась на свет 15 января. Недавно Ким заявила о своей готовности к четвертому ребенку.
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