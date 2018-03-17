«Мама пашет, а они пользуются»: Роза Сябитова переоценивает своих детей

«Главная сваха страны» Роза Сябитова с трепетом относится к своим детям. Телеведущая утверждает, что гордится потомками, однако подписчики Сябитовой не разделяют ее радости, считая, что Роза не смогла дать им главного.

Стоило бы ожидать, что дети человека, зарабатывающего на жизнь тем, что помогает людям найти удачного спутника жизни, также будут находиться в счастливом браке. Однако в случае с детьми Розы Сябитовой это не так — ее сын состоит в отношениях, которые категорически не устраивают мать из-за разницы в возрасте и до сих пор не женат, а дочь Ксения и вовсе опозорила сваху своим неудачным браком. Выйдя замуж за «перспективного» молодого человека, она почти сразу же развелась, при этом потратив на свадьбу более десятка миллионов из кармана матери. Тем не менее Сябитова утверждает, что гордится своими детьми. Вчера она опубликовала фотографии сына и дочери, сопроводив их мудростью от своей бабушки: «Вспомнила слова моей бабушки, которая часто напоминала мне о том, что дочь — это честь родителей, а сын — достоинство. Как это верно! Горжусь своими детьми!».

Поклонники Сябитовой показали, что ее мнения вовсе не разделяют, а многие дошли и до того, чтобы оскорблять детей Розы. Особенно при этом досталось Ксении, громкая свадьба и скандальный развод которой принесли всей семье сомнительную славу: «А в чем достоинство, мама пашет, а дети пользуются» «Чем гордиться-то? Что от дочки зять сбежал, а сынок-лентяй?!» «Достоинство чуть-чуть перекормили однако» «Интересно, чем гордитесь? Какие достижения?» «Дочку сколько наблюдала по тв, мне показалась она глупой и абсолютно неприспособленной» «Для тебя, Роза, она конечно самая лучшая, но это только для тебя» Поклонники считают, что все, что делают дети Сябитовой — это пользуются успехом и деньгами своей матери, когда-то вложившей немало труда в то, чтобы достигнуть нынешнего положения.

Неосторожные высказывания Розы часто служат причиной баталий между поклонниками и ненавистниками, а в последнее время и вовсе осуждения в сторону самой ведущей. Так, на данный момент Сябитова чересчур много времени посвящает теме климакса, делясь своими открытиями с подписчиками. Последним, что вызвало бурное недовольство, стало обсуждение темы недержания мочи.