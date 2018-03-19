Виктория Боня и Алекс Смерфит устроили дочери шикарный день рождения в Монако

Ведущая, модель, актриса, блогер и светская дива Виктория Боня в субботу, 17 марта, поздравила свою дочь с 6-летием. В честь данного события звезда вместе с бывшим возлюбленным, ирландским наследником отца-мультимиллионера и отцом девочки Александром Смерфитом устроила роскошный праздник. День рождения Анджелина Летиция отметила в Монако. Знаменитый родители решили организовать торжество там, где живет папа ребенка. В результате, Виктория Боня, которая в последнее время не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни, показала несколько видео о том, как прошел праздник.

Наша крошка сегодня именинница. По этому поводу, в виде исключения, делюсь с вами такой семейной фоточкой, 👸❤️

сообщила Виктория, подписывая один из постов в Instagram.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 17 Мар 2018 в 12:28 PDT Александр Смерфит в этот день тоже поделился милой фотографией в Instagram, поздравив дочку с днем рождения.

Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit) 17 Мар 2018 в 1:24 PDT Кстати, праздник прошел в леопардовой тематике. Девочку и ее гостей развлекали аниматоры в костюмах леопардов. Так, по словам Виктории, захотела сама Анджелина.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 17 Мар 2018 в 9:13 PDT Всем гостям также очень понравилась бумажная дискотека, различные фокусы и торт, на котором также можно было увидеть съедобного леопарда. Несомненно, Анджелина стала настоящей принцессой данного праздника.

«Для девочки самое главное, что мама и папа рядом», «Самое главное — это мама с папой рядом с хорошим, теплым отношением друг к другу. У мудрой умной женщины всегда так🌷», «Какая красивая семья 🙏», «Очень жаль что расстались, но прекрасно, что сохранили такие теплые отношения 👨‍👩‍👧», — похвалили поклонники Боню и Смерфита. Действительно, пара делает все, чтобы дочь не чувствовала себя несчастной из-за расставания с родителями.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 18 Мар 2018 в 1:47 PDT Напомним, большую часть времени Виктория Боня живет в США. Она воспитывает дочь от бывшего возлюбленного, ирландского наследника отца-мультимиллионера Александра Смерфита. Папа девочки живет в Монако. Дочь Виктории и Александра родилась в 2012 году.

В конце 2016 года пользователи социальных сетей заподозрили, что звезда рассталась с отцом своего ребенка. Как оказалось, эти подозрения в точности соответствовали действительности. Паре удалось расстаться друзьями. Оба родителя принимают активное участие в воспитании девочки. Ребенок, по словам Виктории Бони, большую часть времени проводит с ней в Лос-Анджелесе, там же ходит в школу, однако и к папе в Монако девочка тоже прилетает довольно часто.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Окт 27 2017 в 4:59 PDT Фото: Instagram / @victoriabonya

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