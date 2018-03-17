Анджелина Джоли шокировала общественность методами воспитания детей

Известная американская актриса Анджелина Джоли после расставания с супругом Брэдом Питтом дала несколько интервью, где открыла некоторые подробности воспитания своих детей, которых у нее шесть. Очередное заявление актрисы в интервью британскому журналу «Hello!» снова вызвало шквал критики.

42-летняя актриса напугала своих поклонников довольно странными методами воспитания детей, о которых она поведала. Люди осудили звезду за отсутствие личных границ с уже немаленькими детьми.

Джоли рассказала, что всегда принимает ванну в присутствии кого-то из своих шестерых детей. Старшему из которых 16, а младшим близнецам по 9 лет.

Во время интервью актриса рассказала, что она никогда не расслабляется, всегда занята своими детьми и уделяет им каждую свободную минуту.

Звезда поделилась мыслями о том, что большинство мам никогда по-настоящему не отдыхают. И даже когда она принимает ванну, это всегда заканчивается тем, что к ней забирается кто-нибудь из детей.

Джоли заявила, что не променяла бы такие моменты ни на что на свете.

То, что Анджелине кажется милым, другие считают недопустимым и просто шокирующим, но сама актриса уверена, что ее методы воспитания помогут детям вырасти открытыми к миру и к другим людям.