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Анджелина Джоли шокировала общественность методами воспитания детей
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Анджелина Джоли шокировала общественность методами воспитания детей 

360tv.ru 16 часов назад
Фото: 360tv.ru
Известная американская актриса Анджелина Джоли после расставания с супругом Брэдом Питтом дала несколько интервью, где открыла некоторые подробности воспитания своих детей, которых у нее шесть. Очередное заявление актрисы в интервью британскому журналу «Hello!» снова вызвало шквал критики.
42-летняя актриса напугала своих поклонников довольно странными методами воспитания детей, о которых она поведала. Люди осудили звезду за отсутствие личных границ с уже немаленькими детьми.
Джоли рассказала, что всегда принимает ванну в присутствии кого-то из своих шестерых детей. Старшему из которых 16, а младшим близнецам по 9 лет.
Во время интервью актриса рассказала, что она никогда не расслабляется, всегда занята своими детьми и уделяет им каждую свободную минуту.
Звезда поделилась мыслями о том, что большинство мам никогда по-настоящему не отдыхают. И даже когда она принимает ванну, это всегда заканчивается тем, что к ней забирается кто-нибудь из детей.
Джоли заявила, что не променяла бы такие моменты ни на что на свете.
То, что Анджелине кажется милым, другие считают недопустимым и просто шокирующим, но сама актриса уверена, что ее методы воспитания помогут детям вырасти открытыми к миру и к другим людям.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли, которая является послом доброй воли ООН, провела переговоры с генеральным секретарем ООН Йенсом Столтенбергом. Встреча состоялась в штаб‐квартире НАТО в Брюсселе.
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