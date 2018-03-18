Хочу читать: пять классных игр для детей от 7 лет

Во что поиграть с первоклашкой и младшим школьником? Как помочь ему полюбить книги и научиться читать легко и с удовольствием? Мы уверены, что нужно просто быть с ребенком и все делать вместе. Книги из новой коллекции издательства Clever «Вместе весело играть» подскажут вам, во что поиграть.

Почитаем друг другу

Ребенок в семь лет уже немного умеет читать, так что ваша задача — играючи развивать его умение, а заодно прививать любовь к чтению. Предлагаем поиграть так. Возьмите книжку с простым сюжетом, короткими историями, красивыми картинками и крупным шрифтом, например книжку про слоненка Мимбо-Джимбо. Этот слоненок — любимый герой всех детей. У него много друзей, он любит приключения, умеет дружить. В книге «Мимбо-Джимбо строит маяк» слоненок получает в подарок лампочку и решает построить маяк. Конечно, друзья ему помогут.

Как играть

Начните читать историю про Мимбо-Джимбо, но на самом интересном месте остановитесь и отдайте книгу ребенку. Теперь его очередь читать.

Меняйтесь, пока не дочитаете историю до конца.

Учим веселые стихи

Все дети любят животных и мечтают завести полный дом четвероногих друзей. Книга «Мы идем в зоопарк» осуществит заветное желание малышей! Теперь у вас дома появятся дикие кошки, фламинго, медведи и даже невероятной красоты павлины. А еще в каждой книжке — веселый стишок, который можно выучить вместе с ребенком на утренник или просто так.

Как играть

Книжка маленькая, а польза от нее большая! В ней добрые стихи Марины Дружининой, которые каждому ребенку будет легко запомнить и повторять. Стихи обязательно должны звучать — читайте их вслух, а малыш пусть рассматривает красочные иллюстрации, мелкие детали, показывает на героев и предметы.

Распутаем лабиринт

Лабиринты помогают развивать мышление, логику, внимание. Есть отличный способ проверить, готов ли ребенок к школе. Попросите его распутать лабиринт, не прикасаясь к нему карандашом, то есть не отмечая «дорожку». Полностью готовый к школе ребенок может распутать лабиринт, проследив только глазами.

Как играть

Выберите по страничке из книги «Бродилки, ходилки и занималки». Можете засечь время и посоревноваться, кто быстрее выберется из лабиринта, прочерчивая свой путь фломастером (тут вам все-таки придется немного поддаваться, хотя, может быть, и не придется).

Другой вариант — договориться следить за дорожкой только глазами.

Кто первый узнает, какая удочка ведет к красной рыбке, поднимает руку!

Угадай, кто это?

Дети любят узнавать новое. Они очень быстро запоминают интересные факты о чем угодно. Предлагаем вам взять книги с окошками «На ферме», «Океаны и моря», «Динозавры», все они из серии «Маленькие исследователи». С этими книгами можно поиграть.

Как играть

Возьмите книгу и прочитайте то, что написано в окошке про что-то или кого-то. Например, вы читаете о животном, которое может плавать в воде, а может и ходить по песку. И это животное всегда носит с собой свой домик и прячется в него, если чувствует опасность. Пусть ребенок угадает, о ком идет речь (подсказываем: речь идет о черепашке).

Потом поменяйтесь, пусть ребенок читает вам те факты, которые написаны в окошках, а вы уж постарайтесь угадать, кто изображен на странице книжки.

Изобретем что-то необычное

Каждый ребенок рождается с умением мыслить нестандартно. Именно это умение необходимо ему, чтобы стать успешным в учебе, чтобы добиться чего-то в жизни. Нестандартно мыслить! Чтобы поддерживать это умение, нужно развивать в детях любопытство и почаще давать им возможность что-то изобретать и придумывать. Возьмите книгу «Как это придумали» из коллекции «Вместе весело играть».

Как играть

Прочитайте вместе с детьми удивительно интересные факты из книги. Как был изобретен интернет, как печатают банкноты и чеканят монеты, кто придумывает компьютерные игры, откуда к нам приходит электричество. А потом предложите ребенку изобрести что-то свое.

Например, можно из старого чемодана соорудить что-нибудь вроде стола.

А можно с помощью двух бумажных стаканов и веревочки смастерить рацию. Все изобретатели начинали с малого, в этом вы убедитесь, прочитав книжку «Как это придумали».

Если не знаете, чем занять ребенка, а еще мечтаете, чтобы он полюбил читать, развивался и узнавал что-то новое, вам нужны книжки из коллекции «Вместе весело играть». Бродилки, ходилки, лабиринты, развивалки, чтение на ночь и первое самостоятельное чтение, игры с карточками, книжки-раскладушки — все это поможет вам провести время с ребенком весело и интересно!

Фото: Shutterstock; обложки книг предоставлены издательством Clever