Альбина Джанабаева показала подросшего сына от Валерия Меладзе

Популярная певица, экс-участница музыкального коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева порадовала поклонников довольно редким кадром со старшим сыном от Валерия Меладзе . Отметим, звездная мама старается не показывать публике лицо мальчика, однако на новом снимке при желании можно все-таки его рассмотреть.

Напомним, юноше в феврале исполнилось 14 лет. В честь этого Альбина Джанабаева разместила в личном блоге совместный снимок с сыном, однако Константин запечатлен на нем со спины. Это вызвало недоумение поклонников, комментаторы моментально осыпали певицу вопросами о том, почему она не показывает ребенка. При этом одни предположили, что парень растет настоящим красавцем, а другие, напротив, выразили мнение, что он не блещет внешними данными. Однако артистка прояснила ситуацию:

Вы правы, он действительно красавец! И никто ничего не стыдится, я уважаю выбор своего сына быть непубличным человеком.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 26 Фев 2018 в 1:51 PST Напомним, 38-летняя Альбина Джанабаева воспитывает двоих сыновей: в 2004 году на свет появился ее старший сын Константин, в 2014 году родился маленький Лука. Отец обоих мальчиков — известный певец Валерией Меладзе. Звезды официально оформили отношения в 2014 году, после развода артиста с экс-супругой Ириной (на ней исполнитель был женат с 1989 года, в браке родились трое детей: дочь Инга (1991), дочь Софья (1999) и дочь Арина (2002).

Фото: Instagram

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