Альбина Джанабаева показала подросшего сына от Валерия Меладзе 

Популярная певица, экс-участница музыкального коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева порадовала поклонников довольно редким кадром со старшим сыном от Валерия Меладзе. Отметим, звездная мама старается не показывать публике лицо мальчика, однако на новом снимке при желании можно все-таки его рассмотреть.
Напомним, юноше в феврале исполнилось 14 лет. В честь этого Альбина Джанабаева разместила в личном блоге совместный снимок с сыном, однако Константин запечатлен на нем со спины. Это вызвало недоумение поклонников, комментаторы моментально осыпали певицу вопросами о том, почему она не показывает ребенка. При этом одни предположили, что парень растет настоящим красавцем, а другие, напротив, выразили мнение, что он не блещет внешними данными. Однако артистка прояснила ситуацию:
Вы правы, он действительно красавец! И никто ничего не стыдится, я уважаю выбор своего сына быть непубличным человеком.
Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 26 Фев 2018 в 1:51 PST Напомним, 38-летняя Альбина Джанабаева воспитывает двоих сыновей: в 2004 году на свет появился ее старший сын Константин, в 2014 году родился маленький Лука. Отец обоих мальчиков — известный певец Валерией Меладзе. Звезды официально оформили отношения в 2014 году, после развода артиста с экс-супругой Ириной (на ней исполнитель был женат с 1989 года, в браке родились трое детей: дочь Инга (1991), дочь Софья (1999) и дочь Арина (2002).
Фото: Instagram
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