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В Ноябрьске родителей кормят школьными обедами на избирательных участках
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В Ноябрьске родителей кормят школьными обедами на избирательных участках 

Красный Север 6 часов назад
Фото: Красный Север
18 марта в школах Ноябрьска можно не только проголосовать, но и прикупить к столу вкусности, попробовать, чем потчуют детей повара в школах каждый день.
— Ассортимент тот же, что и в буфете для учеников. Сегодня мы всю ночь пекли и готовили, чтобы порадовать тех, кто придет на выборы президента. В нашей стране уже сложилась традиция — на выборах всегда можно купить вкусненького, — с гордостью показывает кулинарию завпроизводством столовой школы №12 Ольга Якупова. — Наша Виктория Тирбах — лучший кондитер в микрорайоне, дети и родители это знают.
В буфет и на дегустацию не протолкнуться. Мама восьмиклассника Елена Скрыленко утверждает, что сын не только покупает выпечку, но и угощает домашних.
— Правда, не всегда удается донести до дома, по дороге съедает, — смеется женщина.
У Лидии Старковой ребенок окончил школу десять лет назад.
— Здесь очень хороший буфет, он таким был всегда, поэтому я пришла пораньше, чтобы не было очередей. В буфете очень вкусные беляши, голубцы. А на дегустации можно попробовать, чем кормят школьников, — говорит женщина.
На дегустацию подтянулись не только родители, но и дети. Братья Игорь и Иван Чвировы учатся в школе №12, пришли на выборы с родителями, но не преминули заглянуть в столовую.
— Булочки очень вкусные, но больше всего мне нравятся гречневая каша и мясо, которое нам дают в столовой, это мое любимое блюдо, — говорит второклассник Иван.
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