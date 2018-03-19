Звезда сериала «Тест на беременность» показала заметно округлившийся животик 

32-летняя Светлана Иванова, получившая широкую известность благодаря яркой роли в сериале «Тест на беременность», порадовала поклонников фотографией с заметно округлившимся животиком. Судя по всему, актриса станет мамой во второй раз уже в ближайшее время.
Фотоснимок звезда сделала в спортивном зале, лаконично подписав его:
О спорт, ты — мир!
Поклонники Светланы Ивановой моментально оживились: «Вы ждете малыша?», «Скоро будет маленькое счастье», «Светлана, неужели вы ждете малыша?», «Теперь видно животик», «Здоровья вам и малышу! Вы самая замечательная!» — комментируют пользователи социальных сетей.
Публикация от Svetlana Ivanova (@artistkaivanova) 15 Мар 2018 в 5:21 PDT Фото: Instagram
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