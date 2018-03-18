Почему взрослым надо смотреть мультфильмы

Просит ли вас ваш ребенок посмотреть его любимый мультфильм вместе с ним, или же вы самостоятельно их смотрите — в любом случае это хорошо.

Драгоценные уроки

Мультфильмы, на самом-то деле, полны жизненных уроков. И эти уроки очень полезны в реальной жизни, их можно применять как практические решения различных проблем — причем не только детям, но и взрослым. Все эти советы и примеры очень просты, так как изначально мультфильмы ориентированы на самых маленьких зрителей. Но проблемы, рассматриваемые в них, зачастую серьезны и равно актуальны в любом возрасте (особенно хорошо в этом преуспели отечественные «Смешарики», в которых за простой и очень остроумной оболочкой прячутся самые настоящие философские и жизненные вопросы).

Мультфильмы показывают нам, как стать успешным лидером, как найти себе компанию, как быть хорошим другом и как обрести уверенность в себе. Из многих мультфильмов мы узнаем, что «если есть желание, есть способ». Нам передают сообщение о том, что любая проблема может быть решена, стоит только захотеть… И если это то, чему мы учим детей, то почему же мы забываем об этом во взрослой жизни?

Многие мультфильмы учат родителей, как воспитывать своих детей — они показывают, что волнует ребенка, и зачастую показывают пример правильных и неправильных методов воспитания, помогают родителям встать на место своего чада.

Мультфильмы для всех

Ну а кроме того, последнее время можно наблюдать тренд на вовлечение взрослой аудитории в мультсферу. Солидным мужчинам и женщинам больше не зазорно смотреть шедевры мультипликации — больше того, некоторые из них откровенно входят в моду, и косо могут смотреть уже даже на тех, кто их не видел (к таким относятся, пожалуй, «Симпсоны», «Рик и Морти» и «Время приключений»). А многие мультфильмы (взять хотя бы «Южный парк») не предназначены для детских глаз. Ну а те, что предназначены, зачастую содержат в себе отсылки и намеки, понятные только взрослой аудитории — причем замаскированные настолько хорошо, что ребенок не чувствует, будто что-то упустил.

Так что не бойтесь открыто признаться в том, что любите мультфильмы, и, главное, не бойтесь их смотреть. Возможно, вы сможете найти в них что-то полезное и важное для себя.

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