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В Муравленко за лучшую фотосессию наградят садовым домиком
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В Муравленко за лучшую фотосессию наградят садовым домиком 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Больше тридцати участников за первый день собрал муниципальный фотоконкурс «Мама, папа, много Я — многодетная семья», который сегодня стартовал впервые. Условия простые, а приз — впечатляющий! На первом этапе конкурсанты проходят онлайн-регистрацию на портале «Живём на Севере». Затем подписываются на популярную группу «Муравленковский день» в социальной сети «Вконтакте» и делают репост записи о конкурсе на личной странице. Второй, он же ключевой — семейный снимок на специальных участках, где идет голосование за объекты благоустройства. Фотографию на фоне тематического баннера необходимо выложить в альбоме «Мама, папа, много Я — многодетная семья» в группе социальной сети. Супруги Яминовы с четырьмя детьми пришли в числе первых, причем композицию кадра продумали заранее. К съемке подготовились основательно — не только надели праздничные наряды, но и договорились о профессиональной фотосессии. — Когда узнали, что в городе объявлен конкурс для многодетных семей, мы с мужем сразу решили участвовать. Дети с радостью нас поддержали, — говорит Алия, мама многодетного семейства. — Решили сделать несколько вариантов фотографий. Мне больше всего нравится последняя, где главные герои — наши младшенькие. Как и в жизни — они находятся в центре нашей маленькой семейной вселенной. А мы, взрослые, всегда рядом, оберегаем их. Эту фотографию мы разместим не только в Интернете в рамках конкурса, она войдет в наш семейный альбом. За первый день конкурса свои фотографии опубликовали более 30 семей. Сетевая коллекция будет пополняться до 20 марта включительно. Голосование за лучший снимок продлится до 31 марта. Семья, чье фото наберет больше лайков, 3 апреля станет обладателем сертификата на садовый дом, изготовленный из ямальских материалов по современным технологиям. Организаторами конкурса выступают общественная организация «Семья Муравленко» при поддержке ямальского «Центра развития инвестиционных проектов». Всего в городе проживают 570 многодетных семей.
Валерия Чижик
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