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Многодетная семья одной из первых посетила избирательный участок Карабудахкента
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Многодетная семья одной из первых посетила избирательный участок Карабудахкента 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Многодетная семья одной из первых посетила избирательный участок КарабудахкентаКарабудахкентский район в очередной раз демонстрирует высокую явку. Одной из первых посетила избирательный участок № 611 многодетная семья Иманмурзаевых. Этот участок находится в селе Карабудахкент на улице Дахадаева.
Родители показали важный пример своим детям и подчеркнули важность данного события.
Старшей дочери Иманмурзаевых через месяц исполнится 18, она сообщила, что последует примеру родителей и примет участие в следующих президентских выборах.
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