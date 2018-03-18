Многодетная семья одной из первых посетила избирательный участок Карабудахкента

Многодетная семья одной из первых посетила избирательный участок КарабудахкентаКарабудахкентский район в очередной раз демонстрирует высокую явку. Одной из первых посетила избирательный участок № 611 многодетная семья Иманмурзаевых. Этот участок находится в селе Карабудахкент на улице Дахадаева.

Родители показали важный пример своим детям и подчеркнули важность данного события.

Старшей дочери Иманмурзаевых через месяц исполнится 18, она сообщила, что последует примеру родителей и примет участие в следующих президентских выборах.